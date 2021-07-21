ŞOK aktüel ürünler kataloğu 21-27 Temmuz yayınlandı! ŞOK’da bu hafta midi fırın ve kahve makinesi fırsatları kaçmaz!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 21-27 Temmuz yayınlanır yayınlanmaz alacaklarını belirlemek ve liste yapmak isteyen vatandaşlar incelemelere başladı. ŞOK'da bu hafta fırından Türk kahvesi makinesine, deterjanlardan kişisel bakıma, terliklerden dondurma kampanyalarına, ağız bakım ürünlerinden kek kaplarına pek çok seçenek sizleri bekliyor. Ayrıca ŞOK marketlerde 25 TL üzeri alışverişlerde çeşitli ürünlerde kampanyalar da mecvut.