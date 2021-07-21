ŞOK aktüel ürünler kataloğu 21-27 Temmuz yayınlandı! ŞOK’da bu hafta midi fırın ve kahve makinesi fırsatları kaçmaz!
Heyecanla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu 21-27 Temmuz yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. En çok ziyaret edilen marketler zincirinde yine birbirinden güzel ve çeşitler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Özellikle ŞOK'da bu hafta midi fırın ve kahve makinesi fırsatları kaçmaz. Paşabahçe borcam ürünleri, mutfak gereçleri, koltuk ve nevresim takımı gibi daha pek çok kategoriden üründe kampanyalar var. İşte güncel ŞOK aktüel katalog haberimizde yer alıyor.
21.07.2021 15:56
- Son Güncelleme: 21.07.2021 15:56
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 21-27 Temmuz yayınlanır yayınlanmaz alacaklarını belirlemek ve liste yapmak isteyen vatandaşlar incelemelere başladı. ŞOK'da bu hafta fırından Türk kahvesi makinesine, deterjanlardan kişisel bakıma, terliklerden dondurma kampanyalarına, ağız bakım ürünlerinden kek kaplarına pek çok seçenek sizleri bekliyor. Ayrıca ŞOK marketlerde 25 TL üzeri alışverişlerde çeşitli ürünlerde kampanyalar da mecvut.