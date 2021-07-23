Başvuranlara her ay ödeme yapılıyor! Aile Bakanlığı bu şartları taşıyanlara sosyal yardım veriyor! Bayram ettiren gelişme!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devamlı olarak uyguladığı sosyal yardım programlarına dair incelemeler sürüyor. Bu sosyal yardımlardan yararlanmak amacıyla vatandaşların birtakım şartları yerine getiriyor olmaları gerekiyor. Sosyal yardım programına göre değişen bu şartların kapsamına giren birtakım vatandaşlar ise bundan haberdar olmadıkları amacıyla alabilecekleri sosyal yardım ödemelerini alamıyorlar. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan verdiği birtakım sosyal yardımlar ve onların şartları...
Bayramda bayram ettiren gelişme vatandaşların yüzünü güldürdü. Ailelerinin geçimlerini asgari düzeyde bile sağlayamayan çok sayıda vatandaş sosyal yardım uygulamaları ile kendilerine rastgele bir sosyal yardım ödemesi yapılıp yapılamayacağını araştırıyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda verdiği sosyal yardımlardan milyonlarca gereksinim sahibi vatandaş yararlanabiliyor. İhtiyaç sahibi halinde olan annesi, babası ya da her ikisi de vefat etmiş çocuklara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan öksüz ve yetim yardımı kapsamında ödemeler yapılıyor.
KRONİK HASTALIK YARDIMI
Hastalık nedeniyle parasal kayıplar yaşam sürdüren vatandaşlar da devlet doğrultusundan desteklenmektedirler. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle kayıp yaşam sürdüren vatandaşlara derli toplu olarak sosyal yardım ödemesi yapmaktadır. Bu kapsamda aylık oluşturulan sosyal yardım ödemeleri tutarları 1.658 TL olarak her ay ödenmektedir.
ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI
İhtiyaç sahibi halinde olan annesi, babası ya da her ikisi de vefat etmiş çocuklara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan öksüz ve yetim yardımı kapsamında ödemeler yapılıyor.
Bu nakit yardımlara anne vefat etmişse baba doğrultusundan, baba vefat etmişse anne doğrultusundan ve her ikisi de vefat etmişse çocuğa bakan şahıs doğrultusundan müracaat yapılabiliyor. Bu sosyal yardım uygulaması kapsamında müracaatı kabul edilenlere ayda 150 TL ödeme iki ayda bir hesaplanıp verilir.
ELEKTRİK FATURASI YARDIMI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında derli toplu sosyal yardım alan gereksinim sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmektedir. Bu sosyal yardım amacıyla rastgele bir müracaat yapılması gerekmemektedir.