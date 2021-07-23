Başvuranlara her ay ödeme yapılıyor! Aile Bakanlığı bu şartları taşıyanlara sosyal yardım veriyor! Bayram ettiren gelişme!

Bayramda bayram ettiren gelişme vatandaşların yüzünü güldürdü. Ailelerinin geçimlerini asgari düzeyde bile sağlayamayan çok sayıda vatandaş sosyal yardım uygulamaları ile kendilerine rastgele bir sosyal yardım ödemesi yapılıp yapılamayacağını araştırıyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda verdiği sosyal yardımlardan milyonlarca gereksinim sahibi vatandaş yararlanabiliyor. İhtiyaç sahibi halinde olan annesi, babası ya da her ikisi de vefat etmiş çocuklara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan öksüz ve yetim yardımı kapsamında ödemeler yapılıyor.