A101 aktüel 22 Temmuz kataloğuna bakmadan geçmeyin! A101 marketlerde serinleten vantilatör kampanyası dikkat çekiyor!

Her Perşembe olduğu gibi bu hafta da A101 marketlerdeki indirim fırsatları dikkat çekiyor, yaz sıcaklarında buz dolabı yetmeyenler ya da arızalananlar için yeni bir alternatif uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çeşitli televizyondan seçenekleri de bütçenizi sarsmayacak indirimlerle satışa sunulucak. Stoklarla sınır olan ve yarın A101 market şubelerini izyaret edecek olan vatandaşlar alacaklarını belirlemek ve liste yapmak istiyor. İşte A101 22 Temmuz kampanyaları…