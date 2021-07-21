A101 aktüel 22 Temmuz kataloğuna bakmadan geçmeyin! A101 marketlerde serinleten vantilatör kampanyası dikkat çekiyor!
A101 aktüel 22 Temmuz kataloğuna bakmadan geçmeyin, binlerce şubesi bulunan marketler zinciri bu Perşembe'de cepleri rahatlatan kampanyaları ile ön plana çıkıyor. Özellikle yaz sıcaklarında bunalan vatandaşlar vantilatör arayışına başladı ve A101'lerde yarın satışa sunulacak hem çok fonksiyonlu hem de uygun fiyatlı vantilatör kampanyası şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. Diğer küçük ev aletlerindeki indirimlerden de yararlanmak için haberimizden güncel A101 kataloğu inceleyebilirsiniz.
21.07.2021 16:24
- Son Güncelleme: 21.07.2021 16:24
Her Perşembe olduğu gibi bu hafta da A101 marketlerdeki indirim fırsatları dikkat çekiyor, yaz sıcaklarında buz dolabı yetmeyenler ya da arızalananlar için yeni bir alternatif uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çeşitli televizyondan seçenekleri de bütçenizi sarsmayacak indirimlerle satışa sunulucak. Stoklarla sınır olan ve yarın A101 market şubelerini izyaret edecek olan vatandaşlar alacaklarını belirlemek ve liste yapmak istiyor. İşte A101 22 Temmuz kampanyaları…