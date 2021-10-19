ŞOK aktüel kataloğu çıktı! Hem hafta sonu hem hafta içi aynı indirimle satılacak! Temizlik ürünlerinde 26 Ekim'e kadar...

ŞOK 20-26 Ekim aktüel kataloğu çıktı. Şok'ta bu hafta indirime giren ürünler hem hafta sonu hem hafta içi aynı fiyatla satılacak! Özellikle temizlik ürünlerinde 26 Ekim'e kadar büyük kampanyalar yapıldı. Hanımlar ŞOK aktüel ürünler kataloğunu görünce çok sevinecek. Çiçeği burnunda gelinler için çeyiz alışverişi de bu hafta ŞOK mağazalarında yapılacak. Koltuk takımından dolaba, teknolojik ürünlerden mutfak aletlerine bir çok ürün bu hafta ŞOK'ta indirime girdi. İşte ŞOK 20-26 Ekim aktüel kataloğu tam liste!