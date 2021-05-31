ŞOK aktüel katalog yine dopdolu! ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatları için son 2 gün! Egzersiz ekipmanları…
Her hafta heyecanla beklenen ŞOK aktüel katalog yine dopdolu ve vatandaşlar yayınlanır yayınlanmaz hangi ürünlerde hangi kampanyaların olduğunu merak ederek araştırır oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel fırsatlar dikkat çekiyor ve bu kampanyalardan yararlanmak için yarın son gün. 1 Haziran'da sona erecek olan ŞOK aktüel katalogda özellikle egzersiz ekipmanlarındaki indirimler dikkat çekiyor. Pandemiden dolayı sporu evlerinde yapanlar kampanyanın bitimine son iki gün kalan kataloğu inceleyebilir.
Her hafta heyecanla beklenen ŞOK aktüel katalog yine dopdolu ve vatandaşlar yayınlanır yayınlanmaz hangi ürünlerde hangi kampanyaların olduğunu merak ederek araştırır oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel fırsatlar dikkat çekiyor ve bu kampanyalardan yararlanmak için yarın son gün. 1 Haziran'da sona erecek olan ŞOK aktüel katalogda özellikle egzersiz ekipmanlarındaki indirimler dikkat çekiyor. Pandemiden dolayı sporu evlerinde yapanlar güncel kataloğu inceleyebilir.
En çok ziyaret edilen marketlerden biri olan ŞOK'ta yine birbirinden güzel ürünler dikkat çekiyor ve özellikle spor yapmayı sevenlerin ilgisini çekiyor. Pandemiden dolayı spor salonlarına gidemediği için evde sporlarını yapanlar egzersiz ekipmanlarını hem kalite hem de uygun fiyat şeklinde almak istiyor ve ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki ürünleri merak ediyor. ŞOK aktüel ürünlerdeki kampanyalar 1 Haziran'a kadar devam edecek, işte dikkat çeken egzersiz ürünleri…
Target 90S Masajlı Koşu Bandı
• 90 kg taşıma kapasitesi
• Kurulu ebat: 152,5 x 69 x 112 cm,
Katlı ebat: 69 x 71 x 136 cm
• MP3 uyumlu, dahili hoparlör
•Motor gücü: 2,60 HP
• Hız minimum: 0,8 km/sa
• Hız maksimum: 12 km/sa
• Katlanabilir ve rahatça taşınabilir
• Yıpranmaz, ezilmez
•Hız, kalori, mesafe, program ve egzersiz
süre bilgileri göstergeden görülebilir
• 12 program seçeneği
• Energy saver sistemi ile aylık ortalama
sadece 0,90kw elektirik tüketimi sağlar
• Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir
Orbitrack
•Kurulu Ebatları: 98x68x151 cm
• Taşıma Kapsitesi: 90 kg
• Zaman, hız, kalori, scan ve mesafe bilgileri göstergelir
• Çeşitli seviyelerde ayarlanabilen direnç ile çalışır sistem
• Hareketli kollarının yüksekliği kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir
• PU malzemeden üretilmiş selesi sayesinde hem oturarak hem de ayakta egzersiz yapılabilir
• Ayarlanabilir sele
• Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir