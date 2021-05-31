Banka hesabınıza en az 1.430 en yüksek 2.840 lira yatacak! Ödeme tarihi belli oldu! Gözler oradaydı ve kesinleşti...

Yüzbinlerce çalışan bu haberi bekliyordu! Ve son dakika tarih belli oldu! Mayıs ayı Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği'nin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusuydu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatacağını duyurdu. İşsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük 1.420 lira en yüksek 2 bin 840 lira olabilir. Ödemeler banka hesaplarına yapılacak...