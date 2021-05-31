Banka hesabınıza en az 1.430 en yüksek 2.840 lira yatacak! Ödeme tarihi belli oldu! Gözler oradaydı ve kesinleşti...
Yüzbinlerce çalışanın beklediği müjdeli haber geldi! Ve son dakika tarih belli oldu! Mayıs ayı Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği'nin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusuydu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatacağını duyurdu. İşsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük 1.420 lira en yüksek 2 bin 840 lira olabilir. Ödemeler banka hesaplarına yapılacak...
Yüzbinlerce çalışan bu haberi bekliyordu! Ve son dakika tarih belli oldu! Mayıs ayı Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği'nin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusuydu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatacağını duyurdu. İşsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük 1.420 lira en yüksek 2 bin 840 lira olabilir. Ödemeler banka hesaplarına yapılacak...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON TARİH NE ZAMAN?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26 Mart 2020'den beri verilen Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatıldığını belirtmişti.
Mart 2021'de önceki dönemde ödemesi devam edenlerle beraber tam 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Aynı dönemde, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle beraber tam 723 bin kişiye toplamda 959 milyon TL'lik nakdi ücret desteği yapıldığı bilgisi duyurulmuştu.