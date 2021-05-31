Talepler tek tek netlik kazandı! %10 talebi masada! SSK Bağ-Kur emeklisi bu gelişmeye kulak kabartacak
Bu ayın ilk günlerinde yılın ilk bayram ikramiyesini alan emekliler şimdi Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını bekliyor. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarının yanında yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emeklilere maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzde 8 ya da 10 olsun' teklifi geldi. Talep hayata geçmesi durumunda ödemenin ne kadar olacağı merak konusu. Emekliler ek ödeme miktarında herhangi bir artış olup olmayacağını merak ederken gözler Temmuz ayında yaşanacak gelişmelere çevrildi. Talep hayata geçerse emeklilerin kazancında artış yaşanacak.
Talepler tek tek netlik kazandı! %10 talebi masada! SSK Bağ-Kur emeklisi bu gelişmeye kulak kabartacakZamlı bayram ikramiyesiyle ek gelir sağlayan emekliler şimdi heyecanla Temmuz ayı zammını merak ediyor. Aynı zamanda ek ödeme tutarında artış yaşanıp yaşanmayacağı milyonlarca emeklinin merak ettiği konulardan birisi. Bu nedenle de son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Bilindiği üzere emekliler ek ödeme hakkında yeni talepler gündeme geldi. Her ay emeklilere maaşlarıyla beraber ek ödeme de yapılıyor. Son olarak ek ödeme tutarı için yüzde 8 ya da 10 artış olması yönünde taleplerde bulunuldu.