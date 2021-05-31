Talepler tek tek netlik kazandı! %10 talebi masada! SSK Bağ-Kur emeklisi bu gelişmeye kulak kabartacak

Talepler tek tek netlik kazandı! %10 talebi masada! SSK Bağ-Kur emeklisi bu gelişmeye kulak kabartacakZamlı bayram ikramiyesiyle ek gelir sağlayan emekliler şimdi heyecanla Temmuz ayı zammını merak ediyor. Aynı zamanda ek ödeme tutarında artış yaşanıp yaşanmayacağı milyonlarca emeklinin merak ettiği konulardan birisi. Bu nedenle de son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Bilindiği üzere emekliler ek ödeme hakkında yeni talepler gündeme geldi. Her ay emeklilere maaşlarıyla beraber ek ödeme de yapılıyor. Son olarak ek ödeme tutarı için yüzde 8 ya da 10 artış olması yönünde taleplerde bulunuldu.