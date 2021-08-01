ŞOK aktüel fırsatlarını yakalamak için son 2 gün! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda anneleri mutlu edecek kampanyalar!
En çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan ve belirli tarihler arasında uygun fiyatlarla satışa sunduğu ürünler yoğun ilgi gören ŞOK aktüel fırsatlarını yakalamak için son 2 gün kaldı. ŞOK market şubelerinde her eve lazım ürünleri bütçe dostu şekilde almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Dikiş makinesi, kanepe, dondurmalar, bebek ürünleri gibi farklı kategorilerde fırsatlar yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda anneleri mutlu edecek kampanyalar olan özellikle bebek ürünleri yoğun ilgi görüyor.
01.08.2021 16:22
- Son Güncelleme: 01.08.2021 16:22
ŞOK aktüel fırsatları 28 Temmuz'da başladı ve 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek. ŞOK marketlerde evler için lazım olacak birçok ürünü bütçeye uygun fiyatlarla almak isteyen vatandaşlar ellerini çabuk tutmalı ve kataloğu incelememiş olanlar için güncel kampanyaların neler olduğunu haberimizde derledik. ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki ürünleri görerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.