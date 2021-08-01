ŞOK aktüel fırsatlarını yakalamak için son 2 gün! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda anneleri mutlu edecek kampanyalar!

ŞOK aktüel fırsatları 28 Temmuz'da başladı ve 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek. ŞOK marketlerde evler için lazım olacak birçok ürünü bütçeye uygun fiyatlarla almak isteyen vatandaşlar ellerini çabuk tutmalı ve kataloğu incelememiş olanlar için güncel kampanyaların neler olduğunu haberimizde derledik. ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki ürünleri görerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.