Emekli, memur, kamu ve taşeron işçisine müjde! Son dakika toplu sözleşme görüşmesi için kritik gün! En düşüğü 4 bin 800 TL olacak!

Emekli, memur, kamu ve taşeron işçisine müjde! Son dakika toplu sözleşme görüşmesi! 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için kritik gün gelip çatıyor. Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin haklarının konuşulacağı 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine yarın start veriliyor. Toplu sözleşme görüşmelerinda yapılacak pazarlıklar sonucunda memurların ve memur emeklilerin 2022-2023'te alacakları zam oranı belli olacak. Öte yandan, taşerondan kadroya geçenlerin de aralarında olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanması bekleniyor.