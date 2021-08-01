Emekli, memur, kamu ve taşeron işçisine müjde! Son dakika toplu sözleşme görüşmesi için kritik gün! En düşüğü 4 bin 800 TL olacak!
Memur, memur emeklisi ve kamu işçisini ilgilendiren son dakika haberi geldi. Memur, memur emeklisinin sosyal ve mali haklarının konuşulacağı 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin tarihi gerçtiğimiz günlerde belli oldu. Yaklaşık 4 milyonu aşkın memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin dört gözle beklediği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı için meraklı bekleyiş sürüyor. Pazarlıklar sonucunda memurların ve memur emeklilerin 2022-2023'te alacakları zam oranı belli olacak. Öte yandan, taşerondan kadroya geçenlerin de aralarında olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanması bekleniyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak. Peki, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ne zaman? Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? 2021- 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
Emekli, memur, kamu ve taşeron işçisine müjde! Son dakika toplu sözleşme görüşmesi! 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için kritik gün gelip çatıyor. Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin haklarının konuşulacağı 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine yarın start veriliyor. Toplu sözleşme görüşmelerinda yapılacak pazarlıklar sonucunda memurların ve memur emeklilerin 2022-2023'te alacakları zam oranı belli olacak. Öte yandan, taşerondan kadroya geçenlerin de aralarında olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanması bekleniyor.
6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yarın yapılacak.
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.