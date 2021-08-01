A101 aktüel ürünler kataloğundan faydalanmak için son 5 gün! A101 aktüel Algida dondurmalarda çok al az öde kampanyası!
Çok sevilen ve fırsatları yakından takip edilen A101 marketlerde yine yok yok. A101 aktüel ürünler kataloğundan faydalanmak için son 5 gün. 31 Temmuz'da satışa sunulan ürünler 6 Ağustos'a kadar satışta kalacak ve alacaklarını belirlemek isteyenler için güncel kataloğu haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Özellikle yaz sıcaklarının kasıp kavurduğu şu günlerde dondurmayla serinlemek isteyenlere müjde. A101 aktüel dondurmalarda çok al az öde kampanyasını kaçırmayın.
01.08.2021 17:05
- Son Güncelleme: 01.08.2021 17:05
Belirlenen tarihler arasında farklı kategorideki ürünleri satışa sunan A101 marketlerde bu hafta yine birbirinden güzel ürünler uygun fiyatlarla. 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında yararlanalıbilecek olan kampanyalarde özellikle yaz sıcaklarında en çok tercih edilen dondurmalardaki fırsatlar yoğun ilgi görüyor. Meyve ve sebzeler, kahvaltılık ürünler, havlu kağıt gibi her evin ihtiyacı olan seçenekler de A101 şubelerinde sizleri bekliyor. İşte güncel A101 aktüel ürünler kataloğu…