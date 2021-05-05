SGK ve İŞKUR binlerce lira veriyor! 9000 TL'den fazla para ödeme alma ve başvuru şartları nedir? Almayı unutan bin pişman!
SGK ve İŞKUR binlerce lira veriyor! Çalışanlar ve SGK primi ödemiş olanlar Sosyal Güvenlik Müessesesi tarafından sağlanan çok sayda destek ödemesini alabilirler. Çalışanların hastalanması gidişatında, doğum yapması gidişatında, yaşlılık veya çalışamayacak gidişatta olması, emekli olamayacak gidişatında olması bazı desteklerin alınması hakkını doğurur. Bu ödemeler kamu bankaları üzerinden kişinin hesabına yapılıyor ancak pek çok kişi bu ödemelerden haberdar olmadığı için hesaplarda belirli süre tutulan paralar tekrar devlete iade ediliyor. Çalışan, çalışmayan, işi olmayan annelere devlet bazı destek ödemeleri yapıyor. Annelere yapılan ödemelere dair tablodaki rakamlara ayrıca haberimizin içinde bahsettiğimiz 300 TL doğum parası da eklenmiştir.
Devlet ister çalışma hayatında olsun ister olmasın anne olmaya hazırlanan kadınlara çeşitli ödemeler yapar. Devlet tarafından yapılan bu destek ödemeleri için gerekli başvuru şartları, sağlanması gereken koşullar ve yapılacak ödeme tutarlarına ilişkin detaylar. Anne olmaya hazırlanan kadınlara yapılan bu doğum parası, yarım gün parası, emzirme parası ve doğum izni parası ödemeleri toplam 9 bin 287 TL'ye kadar ulaşıyor. Devlet tarafından yapılan bu destek ödemelerini almak isteyen vatandaşlar için ise hem destek tutarlarını hem de başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin esasları sizlerle sayfamızda paylaşıyoruz.
ÇEYİZ HESABI İLE EVLİLİK DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ
Devletten evlenmeden önce destek almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşulların başında anlaşmalı bankaların birinden Çeyiz Hesabı açılması. Bankalardan çeyiz hesabı açan gençlere bu hesapta para biriktirmeleri durumunda geri ödemesiz yardım sağlanıyor. Hesapta ne kadar uzun süre ne kadar çok para birikimi yapılırsa destek miktarı o kadar artıyor.
Çeyiz Hesabında 36 aydan 47 aya kadar birikim yapanlar, yapılan birikim tutarının yüzde 20'si destek alırlar. Bu süre için en fazla destek miktarı 6 bin 500 TL: Eğer süre 47 ay ile 59 ay arasında olursa destek tutarı yüzde 22'ye çıkar ve en fazla ödeme tutarı 7 bin 500 TL olur. Çeyiz hesabında 60 ay veya daha fazla birikim yaparsanız destek miktarı 9 bin TL'ye ulaşır