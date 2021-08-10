ŞOK aktüel 11 Ağustos kataloğu ile indirimler sepette katlanıyor! Yenilik çiçekleri bahçenizde açacak!

ŞOK aktüel 11 Ağustos kataloğu ile indirimler sepette katlanıyor! 11 Ağustos aktüel kataloğuyla taze fırsatlar göz açıp kapayana dek bitecek. ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında, 3 Kişilik Yatarlı Salıncak, Aybüke Köşe Koltuk, Dekor Masa Sandalye Takımı, Erinöz Antares Cam Tabanlı Rattan Masa Takımı, Zebra Tv Ünitesi, Erinöz Anka Askılı Bahçe Salıncağı ve daha fazlası yer alıyor. İşte haftanın indirimli ve hesaplı ŞOK aktüel katalog ürünlerinin listesi!