ŞOK aktüel 11 Ağustos kataloğu ile indirimler sepette katlanıyor! Yenilik çiçekleri bahçenizde açacak!
11 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu ile indirim fırsatları katlandı. Merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu yarın sabah raflarda yerini alacak. ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında, Dekor Masa Sandalye Takımı, Erinöz Antares Cam Tabanlı Rattan Masa Takımı, Zebra Tv Ünitesi, Erinöz Anka Askılı Bahçe Salıncağı, 3 Kişilik Yatarlı Salıncak, Aybüke Köşe Koltuk, ve daha fazlası yer alıyor. İşte haftanın indirimli ve hesaplı ŞOK aktüel katalog ürünlerinin listesi!
ŞOK aktüel 11 Ağustos kataloğu ile indirimler sepette katlanıyor! 11 Ağustos aktüel kataloğuyla taze fırsatlar göz açıp kapayana dek bitecek. ŞOK 11 Ağustos aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında, 3 Kişilik Yatarlı Salıncak, Aybüke Köşe Koltuk, Dekor Masa Sandalye Takımı, Erinöz Antares Cam Tabanlı Rattan Masa Takımı, Zebra Tv Ünitesi, Erinöz Anka Askılı Bahçe Salıncağı ve daha fazlası yer alıyor. İşte haftanın indirimli ve hesaplı ŞOK aktüel katalog ürünlerinin listesi!
Erinöz Anka Askılı Bahçe Salıncağı 1.599 TL
Erinöz Metal Oturma Grubu 1.999 TL
Erinöz 3 Kişilik Yatarlı Salıncak 1.999 TL
Erinöz Antares Cam Tabanlı Rattan Masa Takımı 1.399 TL
Paşabahçe 1000 cc Desenli Kapaklı Kavanoz 3,75 TL
Paşabahçe 660 cc Desenli Kapaklı Kavanoz 2,95 TL