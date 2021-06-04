ŞOK 4 Haziran aktüel kataloğuyla indirimli ürünler! Teknolojiden hobi ürünlerine kadar muhteşem ürünler raflarda!
4 Haziran ŞOK aktüel kataloğu raflarda! ŞOK aktüel kataloğunda bugün dikkat çeken ürünler arasında; Zebra Tv Ünitesi, Wenken Portatif Milkshake, Cambu 3'ü 1 Arada French Press, Alpina 3'lü Cam Ankastre Set, Su Arıtma Cihazı, Kobalt 3 Kişilik Koltuk, 3'lü Zigon Sehpa Takımı, Silindir Puf, 20 litre Bee Home Maxi Saklama Kabı, Jakarlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü, Wenken Büyük Mikser Kurutma ve Doğrayıcı, Buzdolabı Düzenleyici, 40x40 cm Kırlent Kılıfı, 20 litre Bee Home Maxi Saklama Kabı yer aldı. İşte, 4 Haziran ŞOK aktüel katalog listesi...
04.06.2021 10:10
- Son Güncelleme: 04.06.2021 10:10
4 Haziran ŞOK aktüel kataloğu raflarda! ŞOK aktüel kataloğunda bugün dikkat çeken ürünler arasında; Zebra Tv Ünitesi, Wenken Portatif Milkshake, Cambu 3'ü 1 Arada French Press, Alpina 3'lü Cam Ankastre Set, Su Arıtma Cihazı, Kobalt 3 Kişilik Koltuk, 3'lü Zigon Sehpa Takımı, Silindir Puf, 20 litre Bee Home Maxi Saklama Kabı, Jakarlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü, Wenken Büyük Mikser Kurutma ve Doğrayıcı, Buzdolabı Düzenleyici, 40x40 cm Kırlent Kılıfı, 20 litre Bee Home Maxi Saklama Kabı yer aldı. İşte, 4 Haziran ŞOK aktüel katalog listesi...