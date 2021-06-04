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ŞOK 4 Haziran aktüel kataloğuyla indirimli ürünler! Teknolojiden hobi ürünlerine kadar muhteşem ürünler raflarda!

4 Haziran ŞOK aktüel kataloğu raflarda! ŞOK aktüel kataloğunda bugün dikkat çeken ürünler arasında; Zebra Tv Ünitesi, Wenken Portatif Milkshake, Cambu 3'ü 1 Arada French Press, Alpina 3'lü Cam Ankastre Set, Su Arıtma Cihazı, Kobalt 3 Kişilik Koltuk, 3'lü Zigon Sehpa Takımı, Silindir Puf, 20 litre Bee Home Maxi Saklama Kabı, Jakarlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü, Wenken Büyük Mikser Kurutma ve Doğrayıcı, Buzdolabı Düzenleyici, 40x40 cm Kırlent Kılıfı, 20 litre Bee Home Maxi Saklama Kabı yer aldı. İşte, 4 Haziran ŞOK aktüel katalog listesi...

04.06.2021 10:10 - Son Güncelleme: 04.06.2021 10:10
ŞOK 4 Haziran aktüel kataloğuyla indirimli ürünler! Teknolojiden hobi ürünlerine kadar muhteşem ürünler raflarda!

4 Haziran ŞOK aktüel kataloğu raflarda! ŞOK aktüel kataloğunda bugün dikkat çeken ürünler arasında; Zebra Tv Ünitesi, Wenken Portatif Milkshake, Cambu 3'ü 1 Arada French Press, Alpina 3'lü Cam Ankastre Set, Su Arıtma Cihazı, Kobalt 3 Kişilik Koltuk, 3'lü Zigon Sehpa Takımı, Silindir Puf, 20 litre Bee Home Maxi Saklama Kabı, Jakarlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü, Wenken Büyük Mikser Kurutma ve Doğrayıcı, Buzdolabı Düzenleyici, 40x40 cm Kırlent Kılıfı, 20 litre Bee Home Maxi Saklama Kabı yer aldı. İşte, 4 Haziran ŞOK aktüel katalog listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
ŞOK 4 Haziran aktüel kataloğuyla indirimli ürünler! Teknolojiden hobi ürünlerine kadar muhteşem ürünler raflarda!

4 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Hugel Akü 12 V 60 Ah 349 TL,

Hugel Akü 12 V 72 Ah 349 TL

ŞOK 4 Haziran aktüel kataloğuyla indirimli ürünler! Teknolojiden hobi ürünlerine kadar muhteşem ürünler raflarda!

Good Year Eagle Sport 255 / 55R16 Oto Lastik 435 TL

LG 43UN73006LC 43" 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.349 TL,

Alcatel 1S 2020 Cep Telefonu 1.599 TL,

ŞOK 4 Haziran aktüel kataloğuyla indirimli ürünler! Teknolojiden hobi ürünlerine kadar muhteşem ürünler raflarda!

Queen Retro Çelik Kettle 449 TL

Philips Powerbank 10.000 mAh 69,90 TL

Kadın Klasik Ayakkabı 19,95 TL,

ŞOK 4 Haziran aktüel kataloğuyla indirimli ürünler! Teknolojiden hobi ürünlerine kadar muhteşem ürünler raflarda!

2 HAZİRAN - 8 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.349 TL

Su Arıtma Cihazı 499 TL