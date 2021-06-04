BİM'de hem az hem öz kampanyalar! BİM 4 Haziran aktüel kataloğuyla 28 üründe cazip fırsatlar var!
BİM 4 Haziran aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi belli oldu. BİM'de bugün itibaren 65" Dijitsu Ultra HD Smart Televizyon, Prozone Motosiklet Kask Interkom Sistemi, 55" Dijitsu Ultra HD Smart Televizyon, Çok Fonksiyonlu Özel Sırt Çantası, Kablosuz Mini Kompresör ve Powerbank, Motosiklet Lastik Basınç-Isı Kontrol Sistemi, Çok Amaçlı Plastik Kancalı File, 33 L Universal Motosiklet Çantası, Fakir Büyük Boy Oto Bakım Ürünleri, Fakir Cilalı Oto Şampuanı, Anahtar-Kartlık Boyun Askısı, Autoware Tek Fiyat Oto Ürünleri, Gezer Ergonomik Sandalet Kadın, Desenli Viskon Uzun Etek ürünleri satışa sunuldu.
BİM'de hem az hem öz kampanyalar! BİM 4 Haziran aktüel kataloğuyla bugün pek çok indirimli ürün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Otomobil ve teknoloji ürünlerinin dikkat çektiği Kablosuz Mini Kompresör ve Powerbank, Motosiklet Lastik Basınç-Isı Kontrol Sistemi, Motosiklet/Bisiklet /Kick Scooter Telefon Tutucu, Fakir Büyük Boy Oto Bakım Ürünleri, 43"Dijitsu Full HD Smart Linux Televizyon, Gezer Trend Terlik Çocuk, Relax Çelik Termos, Prozone Motosiklet Kask Interkom Sistemi ve Çok Fonksiyonlu Özel Sırt Çantası ürünleri var.