BİM'de hem az hem öz kampanyalar! BİM 4 Haziran aktüel kataloğuyla 28 üründe cazip fırsatlar var!

BİM'de hem az hem öz kampanyalar! BİM 4 Haziran aktüel kataloğuyla bugün pek çok indirimli ürün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Otomobil ve teknoloji ürünlerinin dikkat çektiği Kablosuz Mini Kompresör ve Powerbank, Motosiklet Lastik Basınç-Isı Kontrol Sistemi, Motosiklet/Bisiklet /Kick Scooter Telefon Tutucu, Fakir Büyük Boy Oto Bakım Ürünleri, 43"Dijitsu Full HD Smart Linux Televizyon, Gezer Trend Terlik Çocuk, Relax Çelik Termos, Prozone Motosiklet Kask Interkom Sistemi ve Çok Fonksiyonlu Özel Sırt Çantası ürünleri var.