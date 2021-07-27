ŞOK 28 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda gümbür gümbür indirimler! ŞOK'ta her eve lazım ürünlerde fırsatlar var!

Yayınlanması heyecanla beklenen ve hemen incelenmeye başlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğu 27 Temmuz Çarşamba indirimleri göz dolduruyor. Dikkat çeken ürünler arasında; Bebek Nevresim Takımı, Brother GS3700 Dikiş Makinesi, Sümer Çekyat - Kanepe, Retro Çelik Kettle, Su Arıtma Cihazı, Çok Amaçlı Dolap Raf, Ayaklı Askı, Bebek Nevresim Takımı, Nem Alıcı ve Rutubet Giderici yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta yer alacak aktüel ürünler kataloğunda genellikle mobilya ve dekorasyon ürünleri rehavet görüyor. İşte ŞOK 28 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu!