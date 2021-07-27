Düşük kredi çekmek için çok makul! Ucuz ev alma fırsatı hepsi 260 bin TL altı fiyatlarda!
Bu haber İstanbul'da ev satın alma planı olan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. 39 ilçesi bulunan İstanbul'da pek çok kişi hem yatırım hem de oturmak amacıyla daha çok uygun fiyatlı konutlara yöneliyor. Konut fiyatları günden güne artarken uygun fiyatlı konutların çok olduğu ilçelerin sayısı da bir hayli fazla. Bu konutlar 9 ilçede ağırlık gösteriyor. 2+1, kombili, ara kat, en fazla 10 yaşında ve krediye uygun bulunan konutlar bazı ilçelerde düşük fiyatlara satılıyor. Konut kredisi faizleri de son süreçte dikkatleri üzerine çekiyor. Bir yandan konut fiyatlarının sürekli artmasıyla birlikte İstanbul'un 9 ilçesinde 250 bin liranın altında ev almak mümkün oluyor.
Düşük kredi çekmek için çok makul! Ucuz ev alma fırsatı hepsi 260 bin altı fiyatlarda! Konut almak isteyen vatandaşlar özellikle daha makul fiyat seviyelerinden evleri tercih ediyor. Özellikle son dönemde yeni inşaatların azalması, maliyetlerin artması nedeniyle konut fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Pek çok kişi içerisinde ikamet etmek için ev alırken kimisi de yatırım amacıyla daire almayı tercih ediyor. Hal böyle olunca uygun fiyatlı konutların satışa sunulduğu ilçeler merak konusu olmaya devam ediyor.
DÜŞÜK FİYATLARA KONUTLAR
2+1, kombili, ara kat, en fazla 10 yaşında ve krediye uygun bulunan konutlar bazı ilçelerde düşük fiyatlara satılıyor.
Kira geliri ile orantılandığında fiyat/performans açısından yüksek değer sağlayan konutu alanlar kısa sürede fiyatların da artacağı beklentisiyle kar elde etme amacıyla hareket ediyor.