SGK'daki biriken paranızı geri alabilirsiniz! Milyonlarca çalışan ve SSK-SGK'lı Bağkur'lu emekli dikkat!

Sosyal güvenlik sistemimize göre emekli olabilmek amacıyla belli miktarda ve gün sayısında prim ödememiz gerekiyor. Ancak birtakım sigortalılar yeterli çalışma olanağı bulamadıkları amacıyla gereken prim gününü dolduramıyor. Emekli olma hayalleri suya düşen kişilerin ödedikleri primler boşa gitmiyor. Fazla ödediğimiz ya da kullanmadığımız primler amacıyla geri ödeme olanağı var. Böylece SGK'da duran paralarımızı alabiliyoruz. Primleri iki türlü alıyoruz. Birincisi emekli olma yaşına gelmemize karşın şayet yeteri kadar primimiz yoksa daha evvelce ödenenler geri alınabiliyor. İkincisinde ise çalışırken şayet prime temel kazanç limitini aşan miktarda ödeme oluyorsa bu çok paraları geri alma olanağımız bulunuyor.