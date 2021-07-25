ŞOK 28 Temmuz aktüel kataloğunda akılları baştan alacak indirimler! Tam 6 gün sürecek kampanyalar için geri sayım başladı!

ŞOK 28 Temmuz aktüel kataloğunda akılları baştan alacak indirimler! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında; Bebek Nevresim Takımı, 3 Kişilik Çekyat, Su Arıtma Cihazı, Dolap Raf, Ayaklı Askı, Nem Alıcı ve Rutubet Giderici, Batman, Masha ve Koca Ayı Çocuk Halısı yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta yer alacak aktüel ürünler kataloğunda genellikle mobilya ve dekorasyon ürünleri yer alıyor. İşte ŞOK 28 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu!