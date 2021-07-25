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ŞOK 28 Temmuz aktüel kataloğunda akılları baştan alacak indirimler! Tam 6 gün sürecek kampanyalar için geri sayım başladı!

ŞOK 28 Temmuz- 3 Ağustos aktüel kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta satışa sunulacak aktüel ürünler, 3 Ağustos'a kadar raflarda satışa sunulacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında; Bebek Nevresim Takımı, 3 Kişilik Çekyat, Su Arıtma Cihazı, Dolap Raf, Ayaklı Askı, Nem Alıcı ve Rutubet Giderici, Batman, Masha ve Koca Ayı Çocuk Halısı yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta yer alacak aktüel ürünler kataloğunda genellikle mobilya ve dekorasyon ürünleri yer alıyor. İşte ŞOK 28 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu!

25.07.2021 17:06 - Son Güncelleme: 25.07.2021 17:06
ŞOK 28 Temmuz aktüel kataloğunda akılları baştan alacak indirimler! Tam 6 gün sürecek kampanyalar için geri sayım başladı!

ŞOK 28 Temmuz aktüel kataloğunda akılları baştan alacak indirimler! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında; Bebek Nevresim Takımı, 3 Kişilik Çekyat, Su Arıtma Cihazı, Dolap Raf, Ayaklı Askı, Nem Alıcı ve Rutubet Giderici, Batman, Masha ve Koca Ayı Çocuk Halısı yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta yer alacak aktüel ürünler kataloğunda genellikle mobilya ve dekorasyon ürünleri yer alıyor. İşte ŞOK 28 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
ŞOK 28 Temmuz aktüel kataloğunda akılları baştan alacak indirimler! Tam 6 gün sürecek kampanyalar için geri sayım başladı!

Brother Dikiş Makinesi

Sümer Çekyat / Kanepe

ŞOK 28 Temmuz aktüel kataloğunda akılları baştan alacak indirimler! Tam 6 gün sürecek kampanyalar için geri sayım başladı!

Sleepy Extra Jumbo Bebek Bezi

Cif Krem ve Domestos

ŞOK 28 Temmuz aktüel kataloğunda akılları baştan alacak indirimler! Tam 6 gün sürecek kampanyalar için geri sayım başladı!

Bebek Ter Havlusu 3'lü

2'li Bebek Body

ŞOK 28 Temmuz aktüel kataloğunda akılları baştan alacak indirimler! Tam 6 gün sürecek kampanyalar için geri sayım başladı!

Lia Salamura Siyah Zeytin

Pantene Şampuan