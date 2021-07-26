Emekliye çifte kazanç! İkinci kez tazminat alabilirsiniz: İşte dikkat etmeniz gerekenler
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin ikinci kez tazminat alma imkanı var. Ancak bunun için bazı şartlara dikkat etmek gerekiyor. Peki, bu imkandan yararlanmak için ne yapmak gerekir? Çalışan emeklilerin maaşından kesinti yapılıyor mu? İşte konuya ilişkin emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...
26.07.2021 06:57
- Son Güncelleme: 26.07.2021 06:57
Çalışan emeklilerin haklarına ilişkin pek çok sorusu oluyor. İş Kanunu kapsamında haklar açısından emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok. Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor.
İSTİFAYA DİKKAT EDİN!
Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor.
Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor.