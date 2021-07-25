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Ve sonunda netleşti! İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme müjdesi! Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz!

Türkiye'de emekli olmak isteyen çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan aranılan belirli kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşıyan şahıslar emekli olarak her ay derli toplu emekli aylığı geliri elde etmeye hak kazanırken ne yazık ki birtakım kişiler de emekli olamadıkları amacıyla SGK'dan toplu para iadesi almaya hak kazanmaktadır. Bu bağlamda toplu ödeme imkânından başvuru yapanlar yararlanabiliyor. Toplu para ödemesinin uygulanabilmesi amacıyla şahısların emin koşulları taşıması gerekiyor. Toplu para ödemesinin alabilmenin ilk şartı ise şahısların emekli olmaması. Bu imkândan faydalanmak isteyenlerin bulundukları işlen sosyal emniyet merkezine ya da il sosyal emniyet müdürlüğüne dilekçe ile yapılmaktadır.

takvim.com.tr
25.07.2021 15:59 - Son Güncelleme: 25.07.2021 15:59
Ve sonunda netleşti! İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme müjdesi! Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz!

SGK toplu para ödemesi yapıyor. Toplu ödeme imkânından müracaat yapanlar faydalanabiliyor. Toplu para ödemesinin uygulanabilmesi amacıyla bireylerin belli şartları taşıması gerekiyor. Toplu para ödemesinin alabilmenin ilk koşulu ise bireylerin emekli olmaması. SGK'nın yaptığı toplu para ödemesi yapıyor. İşe giren herkes bir vakit sonra ne vakit emekli olacağını araştırsa da bazı durumlarda haller emekli olacak kadar çalışmaya elvermiyor. Çalışanlar çalıştığı devre vakitsince SGK 'ya prim ödemesi yapıyor. Primler, işverenler doğrultusundan ödeniyor.

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Ve sonunda netleşti! İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme müjdesi! Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz!

SGK Para İadesinden Yararlanma Şartları

SGK'nın yaptığı toplu para ödemesi yapıyor. İşe giren herkes bir süre sonra ne zaman emekli olacağını araştırsa da bazen durumlar emekli olacak kadar çalışmaya elvermiyor. Çalışanlar çalıştığı dönem boyunca SGK 'ya prim ödemesi yapıyor. Primler, işverenler tarafından ödeniyor.

Ve sonunda netleşti! İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme müjdesi! Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz!

Çalışanların emekli olamaması durumunda bu primler çalışanlara SGK tarafından iade ediliyor. Hem işçi hem de işveren primleri SGK tarafın toplu olarak ger ödeniyor. Yazılı olarak başvuru şartı aranıyor. Dilekçenin SGK İl ya da ilçe müdürlüklerine verilmesi gerekiyor.

Ve sonunda netleşti! İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme müjdesi! Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz!

SGK Toplu Para Ödemesinde Geçerli Tarihler

SGK toplu para ödemesinde sigortalılar (4A) yani SSK'lılar için 2008'den önce çalışanın adına ödenen hem işçi hem de işveren primi ödeniyor. 2008'den sonra ise sadece işçi primleri iade ediliyor.

Ve sonunda netleşti! İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme müjdesi! Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz!

Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi olarak adlandırılıyor. Bağkurlular için ise tarih ayrımı bulunmuyor.