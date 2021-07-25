Ve sonunda netleşti! İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme müjdesi! Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz!

SGK toplu para ödemesi yapıyor. Toplu ödeme imkânından müracaat yapanlar faydalanabiliyor. Toplu para ödemesinin uygulanabilmesi amacıyla bireylerin belli şartları taşıması gerekiyor. Toplu para ödemesinin alabilmenin ilk koşulu ise bireylerin emekli olmaması. SGK'nın yaptığı toplu para ödemesi yapıyor. İşe giren herkes bir vakit sonra ne vakit emekli olacağını araştırsa da bazı durumlarda haller emekli olacak kadar çalışmaya elvermiyor. Çalışanlar çalıştığı devre vakitsince SGK 'ya prim ödemesi yapıyor. Primler, işverenler doğrultusundan ödeniyor.