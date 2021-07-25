Ve sonunda netleşti! İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme müjdesi! Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz!
Türkiye'de emekli olmak isteyen çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan aranılan belirli kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşıyan şahıslar emekli olarak her ay derli toplu emekli aylığı geliri elde etmeye hak kazanırken ne yazık ki birtakım kişiler de emekli olamadıkları amacıyla SGK'dan toplu para iadesi almaya hak kazanmaktadır. Bu bağlamda toplu ödeme imkânından başvuru yapanlar yararlanabiliyor. Toplu para ödemesinin uygulanabilmesi amacıyla şahısların emin koşulları taşıması gerekiyor. Toplu para ödemesinin alabilmenin ilk şartı ise şahısların emekli olmaması. Bu imkândan faydalanmak isteyenlerin bulundukları işlen sosyal emniyet merkezine ya da il sosyal emniyet müdürlüğüne dilekçe ile yapılmaktadır.
SGK toplu para ödemesi yapıyor. Toplu ödeme imkânından müracaat yapanlar faydalanabiliyor. Toplu para ödemesinin uygulanabilmesi amacıyla bireylerin belli şartları taşıması gerekiyor. Toplu para ödemesinin alabilmenin ilk koşulu ise bireylerin emekli olmaması. SGK'nın yaptığı toplu para ödemesi yapıyor. İşe giren herkes bir vakit sonra ne vakit emekli olacağını araştırsa da bazı durumlarda haller emekli olacak kadar çalışmaya elvermiyor. Çalışanlar çalıştığı devre vakitsince SGK 'ya prim ödemesi yapıyor. Primler, işverenler doğrultusundan ödeniyor.
SGK Para İadesinden Yararlanma Şartları
SGK'nın yaptığı toplu para ödemesi yapıyor. İşe giren herkes bir süre sonra ne zaman emekli olacağını araştırsa da bazen durumlar emekli olacak kadar çalışmaya elvermiyor. Çalışanlar çalıştığı dönem boyunca SGK 'ya prim ödemesi yapıyor. Primler, işverenler tarafından ödeniyor.
Çalışanların emekli olamaması durumunda bu primler çalışanlara SGK tarafından iade ediliyor. Hem işçi hem de işveren primleri SGK tarafın toplu olarak ger ödeniyor. Yazılı olarak başvuru şartı aranıyor. Dilekçenin SGK İl ya da ilçe müdürlüklerine verilmesi gerekiyor.