ŞOK 26 Mayıs aktüel kataloğuyla indirimli saatler! Spor, giyim ve kulaklık ürün fırsatları patlayışa geçti!
ŞOK'ta teknoloji ve spor ürünleri bu hafta firma müşterilerinin ilgisini çekecek türden. ŞOK 26 Mayıs aktüel kataloğunda şaşırtacak indirim seçenekleri bulunuyor. ŞOK aktüel kataloğu bu hafta pek çok fırsatlı ürün satışa sunuldu. Markette bu hafta spor ve teknoji ürünlerine ağırlık verilirken fiyat listesi ise sık sık araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta Çok Fonksiyonlu Egzersiz Aleti, Lenovo Kablolu Kulaklık, PVC Dumbell Seti, 3'lü Egzersiz Bandı, Fox Fitness R50 Kürek, Motorola Bluetooth Kulaklık Verve Buds 100, Ayarlanabilir El Yayı ürünleri revaçta olacak.
ŞOK 26 Mayıs aktüel kataloğuyla bugün ürünler satışa sunuluyor. Spor ve teknoloji ürünlerinin yoğunlukta olduğu kataloğda FOX Fitness Target 90S Masajlı Koşu Bandı, Lenovo Kablolu Kulaklık, Fox Fitness R50 Kürek, FOX Fitness Orbitrack, Motorola Bluetooth Kulaklık Verve Buds 100, Blitz Dijital Baskül, Pilates/Yoga Topu, PVC Dumbell Seti, Çelik Atlama İpi, Ayarlanabilir El Yayı, Boks Torbası, Çok Fonksiyonlu Egzersiz Aleti, Protech 3'lü Pilates/Yoga Bandı, 3'lü Egzersiz Bandı öne çıkan ürünlerin başında yer aldı.
Target 90S Masajlı Koşu Bandı
• 90 kg taşıma kapasitesi
• Kurulu ebat: 152,5 x 69 x 112 cm,
Katlı ebat: 69 x 71 x 136 cm
• MP3 uyumlu, dahili hoparlör
•Motor gücü: 2,60 HP
• Hız minimum: 0,8 km/sa
• Hız maksimum: 12 km/sa
• Katlanabilir ve rahatça taşınabilir
• Yıpranmaz, ezilmez
•Hız, kalori, mesafe, program ve egzersiz
süre bilgileri göstergeden görülebilir
• 12 program seçeneği
• Energy saver sistemi ile aylık ortalama
sadece 0,90kw elektirik tüketimi sağlar
• Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir
Orbitrack
•Kurulu Ebatları: 98x68x151 cm
• Taşıma Kapsitesi: 90 kg
• Zaman, hız, kalori, scan ve mesafe bilgileri göstergelir
• Çeşitli seviyelerde ayarlanabilen direnç ile çalışır sistem
• Hareketli kollarının yüksekliği kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir
• PU malzemeden üretilmiş selesi sayesinde hem oturarak hem de ayakta egzersiz yapılabilir
• Ayarlanabilir sele
• Demonte teslim, kurulum müşteriye aittir
Fox Fitness 890
Manyetik Bisiklet
• Kurulu Ebatları: 118x46x85,5 cm
• Max. taşıma kapasitesi: 100 kg
• Manyetik sistemi sayesinde sessiz ve akıcı çalışma sağlar
• Tek pencereli LCD ekran göstergeye sahiptir
• Pedal üzerindeki kayışların genişliğini ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz
• Tarama, zaman, kalori, hız, mesafe, toplam mesafe, nabız bilgileri görülebilir