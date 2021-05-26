ŞOK 26 Mayıs aktüel kataloğuyla indirimli saatler! Spor, giyim ve kulaklık ürün fırsatları patlayışa geçti!

ŞOK'ta teknoloji ve spor ürünleri bu hafta firma müşterilerinin ilgisini çekecek türden. ŞOK 26 Mayıs aktüel kataloğunda şaşırtacak indirim seçenekleri bulunuyor. ŞOK aktüel kataloğu bu hafta pek çok fırsatlı ürün satışa sunuldu. Markette bu hafta spor ve teknoji ürünlerine ağırlık verilirken fiyat listesi ise sık sık araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta Çok Fonksiyonlu Egzersiz Aleti, Lenovo Kablolu Kulaklık, PVC Dumbell Seti, 3'lü Egzersiz Bandı, Fox Fitness R50 Kürek, Motorola Bluetooth Kulaklık Verve Buds 100, Ayarlanabilir El Yayı ürünleri revaçta olacak.

26.05.2021 09:57 - Son Güncelleme: 26.05.2021 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





