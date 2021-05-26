9.000 TL'den başlayıp 12 bin liraya kadar çıkıyor! 24 maaş birden hesaplara yatıyor! Eğer paranızı almazsanız...

24 maaş tutarında toplu ödeme yapılıyor! Bilindiği üzere, Türkiye'de devlet tarafından vatandaşlara birçok kalemde destek ödemesi sağlanıyor. Çeyiz parası da devlet tarafından sağlanan destek ödemelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yüz binlerce kişi bu destekten yararlanabilme hakkına sahip. Örneğin; her ay babasından bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor. Toplu para alma şansı varken bu haktan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmayanlar ödeme alamıyor.