9.000 TL'den başlayıp 12 bin liraya kadar çıkıyor! 24 maaş birden hesaplara yatıyor! Eğer paranızı almazsanız...
24 maaş tutarında toplu ödeme yapılıyor! Bilindiği üzere, Türkiye'de devlet tarafından vatandaşlara birçok kalemde destek ödemesi sağlanıyor. Çeyiz parası da devlet tarafından sağlanan destek ödemelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yüz binlerce kişi bu destekten yararlanabilme hakkına sahip. Örneğin; her ay babasından bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor. Toplu para alma şansı varken bu haktan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmayanlar ödeme alamıyor.
24 maaş tutarında toplu ödeme yapılıyor! Bilindiği üzere, Türkiye'de devlet tarafından vatandaşlara birçok kalemde destek ödemesi sağlanıyor. Çeyiz parası da devlet tarafından sağlanan destek ödemelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yüz binlerce kişi bu destekten yararlanabilme hakkına sahip. Örneğin; her ay babasından bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor. Toplu para alma şansı varken bu haktan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmayanlar ödeme alamıyor.
ÇEYİZ PARASI TUTARI NASIL HESAPLANIR?
Evlenme ödeneği tutarı hesaplaması çoğunlukla yetim aylığı alan kadının 2 yıllık yetim maaşı olarak yapılır. Yetim maaşının tutarı üzerinden yetim aylığı alınan vefat eden kişinin son maaşına göre değiştiği için her kadının çeyiz parası tutarı da değişiklik gösterir.
Çeyiz parası hesaplaması sigorta kollarına göre şöyle yapılıyor;
4A ve 4B sigorta kolu üzerinden yetim maaşı alanlar, aylıklarının 24 katına kadar evlenme ödeneği alma hakkına sahiptirler.
4C sigorta kolu aracılığı ile yetim aylığı alanların maaşlarının 12 katı üzerinden evlenme ödenekleri hesaplanır.
Çeyiz parası için hesaplama örneği vermek gerekir ise; 4A ya da 4B sigorta kolu üzerinden 500 TL yetim maaşı alanlar, 12.000 TL çeyiz parası alırlar. 4C sigorta kolundan 500 TL yetim aylığı alınması durumunda ise; çeyiz parası ödemesi 6.000 TL olur. Ayrıca hesaplama yapılırken yetim maaşının ek ödemeler hariç olan tutarı üzerinden çeyiz parası hesaplanır.