EGM 11 bin 837 polis ve komiser muavini alacak! 2021 polis alımı başvuru şartları neler? En az 6.000 TL maaş...

EGM tarafından yapılan açıklamada polis ve komiser yardımcısı alımı için kontenjan açıldığı belirtildi. 20 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre EGM 2021 yılında toplamda 11 bin 837 memur alımı yapacak. Bu açıklamanın ardından 28. Dönem POMEM Polis alımı için bekleyen adaylar alımların ne zaman yapılacağı konusunu merak etmeye başladı. Peki, 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...