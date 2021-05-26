EGM 11 bin 837 polis ve komiser muavini alacak! 2021 polis alımı başvuru şartları neler? En az 6.000 TL maaş...
EGM tarafından yapılan açıklamada polis ve komiser muavini alımı için kontenjan açıldığı belirtildi. 20 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre EGM 2021 yılında toplamda 11 bin 837 memur alımı yapacak. Bu açıklamanın ardından 28. Dönem POMEM Polis alımı için bekleyen adaylar alımların ne zaman yapılacağı konusunu merak etmeye başladı. Peki, 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
EGM tarafından yapılan açıklamada polis ve komiser yardımcısı alımı için kontenjan açıldığı belirtildi. 20 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre EGM 2021 yılında toplamda 11 bin 837 memur alımı yapacak. Bu açıklamanın ardından 28. Dönem POMEM Polis alımı için bekleyen adaylar alımların ne zaman yapılacağı konusunu merak etmeye başladı. Peki, 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
EGM POLİS VE KOMİSER ALIMI NE ZAMAN 2021?
17 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü için belirlenen atama izninin 11.837 adedi Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılabilecek.
2021 atama izni kararnamesinde "tahsis edilen atama izinlerinin açıktan veya nakil suretiyle" kullanılabileceği belirtiliyor. Dolaysıyla komiser yardımcısı alımının açıktan alım şeklinde olacağı, meslek içinden komiser yardımcısı alımının atama izni sınırlamasına tabi olmadığı belirtiliyor.
2021 yılı polislik başvuruları tarihi hakkında ise resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için2020yılı içinde yapılan KPSS lisans puanıP3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için2020yılı içinde yapılanKPSS önlisans puanıP93 puan türünden(52,00)taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.