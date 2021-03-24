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Bankaya olan borcunu ödeyemeyene faizsiz, 6 ay ertelemeli, 18 taksitle borç yapılandırması! Ve belli oldu! Borcu olanlara müjde!

Pandemi yarıyılı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik meseleleri birliktesi getirirken, bu krizden en çok etkilenen kişiler ise pandemiye borçlu tutulan bireyler olmuştu. Bankalara kredi borçlarını düzenli ödeyen pek çok birey alınan gerekli kısıtlama kararları sebebi ile bir anda ya işinden çıkarıldığı ya da ücretsiz izne çıkmış olduğu için kazanç kaybı yaşamış ve bankalara olan borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası'ndan kullandırılan kredilerde daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayanlara erteleme geldi.

24.03.2021 08:15 - Son Güncelleme: 24.03.2021 08:15
Ve belli oldu! Borcu olanlara müjde! Bankaya olan borcunu ödeyemeyene faizsiz, 6 ay ertelemeli, 18 taksitle borç yapılandırması

Son dakika haberine göre koronavirüs salgını nedeniyle borcunu ödeyemeyen esnaf için yeniden yapılandırma geldi. Anapara borçları 18 ay taksitlendirilecek. Kalan taksitler de faizsiz 6 ay süreyle ötelenecek. 100 bini aşkın esnaf başvuruda bulundu. İşte alınan karar sonrası hazırlanan düzenleme ve borçlarla ilgili faizlerin silineceği hem taksit hem de erteleme imkanının getirileceği maddelerin satır araları... Koronavirüs salgını nedeniyle gelirleri azalan ve borcunu ödemekte zorlanan esnafa yeni bir kolaylık daha getirildi.

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Ve belli oldu! Borcu olanlara müjde! Bankaya olan borcunu ödeyemeyene faizsiz, 6 ay ertelemeli, 18 taksitle borç yapılandırması

Kredi borç yapılandırmasında, TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunulacak. Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi.

Ve belli oldu! Borcu olanlara müjde! Bankaya olan borcunu ödeyemeyene faizsiz, 6 ay ertelemeli, 18 taksitle borç yapılandırması

FAİZ YÜZDE 4TE KALDI

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre soruları yanıtlayan TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, kredi faiz oranının değişmediğini ve yüzde 4-4.5 arasında aynı kaldığını belirterek, "Esnafımızın aldığı kredilerde üç taksitini ödeyemeyenler bu fırsattan yararlanamıyor.

Ve belli oldu! Borcu olanlara müjde! Bankaya olan borcunu ödeyemeyene faizsiz, 6 ay ertelemeli, 18 taksitle borç yapılandırması

Pandemi de devam ettiği için haliyle esnafımızın ödeme gücü yerine gelmedi. Bu nedenle biz de esnafımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık yaptık" dedi.

Ve belli oldu! Borcu olanlara müjde! Bankaya olan borcunu ödeyemeyene faizsiz, 6 ay ertelemeli, 18 taksitle borç yapılandırması

MÜRACAAT 100 BİNI AŞTI

Şu anda borç yeniden yapılandırmasına başvuranların sayısının 100 bini aştığını da vurgulayan Akgül, "Toplamda 500 milyon lirayı geçen bir yeniden yapılandırmadan bahsediyoruz. İlk çıktığında bankadan çekilen kredi miktarı ise 3-4 milyar lira civarındaydı" diye konuştu.