Gençlere 3 bin liraya yakın ödeme! Yeni yılda harçlıklara zam yapıldı! İŞKUR işbaşı eğitim programına başvuru çok kolay. Gençler hem iş tecrübesi hem de kazanç sağlayan İŞKUR işbaşı eğitim programlarıyla verilen destekler sürüyor. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabiliyor. Ayrıca İŞKUR üzerinden de iş yeri bulunmasını da talep ediyor. Başvurular ise kolaylıkla yapılıyor. 15 yaşının tamamlanmış olması ve İŞKUR'a kayıtlı olmak aranan şartlar arasında yer alıyor. Çalışma programı ise günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenleniyor.