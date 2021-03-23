Gençlere 3 bin liraya yakın ödeme! Yeni yılda harçlıklara zam yapıldı! İŞKUR işbaşı eğitim programına başvuru çok kolay
İŞKUR işbaşı eğitim programları başvuruları devam ederken gençlere destekler sürüyor. İŞKUR'un işbaşı eğitim programları aracılığıyla gençler iş tecrübesi kazanıyor. Ayrıca bu süreç içerisinde de harçlık alıyor. 2021 yılının ilk günlerinden itibaren ödemeler bu yıl arttı. Günlük olarak yapılan ödemenin tutarı ise 108,68 lira. Yeni yılda öğrenciler için ödemeler 81,51 lira oldu. Aynı zamanda işsizlik ödeneği alanların ödemesi 54,34 liraya yükseldi. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda katılımcılara günlük 115 lira ödeme yapılıyor. Bu programla haftalık çalışma saati 6 gün ve 45 saati geçmiyor.
Gençlere 3 bin liraya yakın ödeme! Yeni yılda harçlıklara zam yapıldı! İŞKUR işbaşı eğitim programına başvuru çok kolay. Gençler hem iş tecrübesi hem de kazanç sağlayan İŞKUR işbaşı eğitim programlarıyla verilen destekler sürüyor. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabiliyor. Ayrıca İŞKUR üzerinden de iş yeri bulunmasını da talep ediyor. Başvurular ise kolaylıkla yapılıyor. 15 yaşının tamamlanmış olması ve İŞKUR'a kayıtlı olmak aranan şartlar arasında yer alıyor. Çalışma programı ise günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenleniyor.
Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilmektedirler.