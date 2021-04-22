Gelir belgesiz 15.000 TL veriliyor! İşte o bankalar ve kredi kampanyaları… Maddi sıkıntınıza adeta ilaç olacak!

Tek tek açıklandı. Anında 15.000 TL veriliyor. Bankalar tarafından vatandaşa özel kazanç evrakı beyan etmeden 15 bin liraya kadar kredi fırsatı. Bankalar son yarıyılda vatandaşların yaşamış oldukları nakdi lüzum sıkıntılarını karşılamak için uygun faizli kredi fırsatı sunmaktadır. Bankaların aramış olduğu koşulları taşıyan kişiler uygun faiz oranları ile kredi kullanabilecekler. Sizlerde bankaların fotoğrafı internet sitelerini ziyaret ederek kredi kampanyaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bankalar gelir belgesi ve maaş bordrosu olmadan kredi çekmek isteyen vatandaşlardan ekstra taleplerde bulunuyor. Taleplerin yerine getirilmemesi halinde ise kredi alabilme ihtimaliniz ise oldukça düşüyor.

22.04.2021 08:18 - Son Güncelleme: 22.04.2021 08:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





