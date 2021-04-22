Gelir belgesiz 15.000 TL veriliyor! İşte o bankalar ve kredi kampanyaları… Maddi sıkıntınıza adeta ilaç olacak!
Tek tek açıklandı. Anında 15.000 TL veriliyor. Bankalar tarafından vatandaşa özel kazanç evrakı beyan etmeden 15 bin liraya kadar kredi fırsatı. Bankalar son yarıyılda vatandaşların yaşamış oldukları nakdi lüzum sıkıntılarını karşılamak için uygun faizli kredi fırsatı sunmaktadır. Bankaların aramış olduğu koşulları taşıyan kişiler uygun faiz oranları ile kredi kullanabilecekler. Sizlerde bankaların fotoğrafı internet sitelerini ziyaret ederek kredi kampanyaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bankalar gelir belgesi ve maaş bordrosu olmadan kredi çekmek isteyen vatandaşlardan ekstra taleplerde bulunuyor. Taleplerin yerine getirilmemesi halinde ise kredi alabilme ihtimaliniz ise oldukça düşüyor.
Enpara.com ve bankalar tarafından vatandaşa özel gelir belgesi beyan etmeden 15 bin liraya kadar kredi fırsatı. Bankalar son dönemde vatandaşların yaşamış oldukları nakdi ihtiyaç sıkıntılarını karşılamak için uygun faizli kredi fırsatı sunmaktadır.
Memur, Sigortalı İşçi, Emekli, Faiz geliri, Kira geliri, ek gelir sürekli gelire sahip kişiler için bankalar çeşitli kredi paketleri hazırlayarak müşterilerine sunuyor. Lakin belgelendirebileceğiniz bir gelir belgesine sahip olmadığınızda ve kredi çekmek istediğinizde bankalar sizde ekstra bazı taleplerde bulunuyor. Peki gelir belgesiz kredi veren bankalar hangileri? Hangi şartlarda gelir belgesiz kredi veriyor. İşte detaylar...
Garanti BBVA 15.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi başvurusu;
Kredi başvurusunda bulunabilmek için gerekli şartları taşımanız gerekiyor. Aynı zamanda kredi notuzun yüksek olması durumunda 60 aya kadar vade fırsatı uygulanmaktadır. Resmi internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.
Akbank'tan 15 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi başvurusu;
Akbank müşterilerine özel online başvuru kanalıyla kredi fırsatı sunmaktadır. Kredi notu en az 1200 ve üzeri olan müşteriler Akbank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredinizin onaylanması durumunda şubeye uğramadan hesabınızdan anında kullanabilirsiniz. 15 bin lira verip kredisi ertelemeli 60 ay vade seçeneği ile sunmaktadır.
Enpara.com 15 bin TL' ye kadar gelir belgesiz kredi başvurusu;
Enpara.com' un resmi internet sayfası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Enpara, QNB Finansbank politikalarını uygulamaktadır. Enpara'nın resmi internet sayfası üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kredi başvurunuz, kredi notunuza göre değerlendirilecektir. Enpara kredi başvurularını ve bankacılık işlemlerini QNB Finansbank politikalarına göre düzenlemektedir. Enpara üzerinden kredi başvurusu yapmanız durumunda sonuç size sms ile iletilecektir ve banka temsilciniz tarafından aranacaksınız.
Aktif Bank 15 bin TL'lik gelir belgesiz kredi başvurusu;
Kredi notum düşük bana kredi çıkmaz diye korkmayın. Kredi notu düşük olan bireylerde Aktif Bank üzerinden 15 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapabiliyorlar. Aktif Bank, N kolay kredi olarak verilen kredilerine başvuruda Bulunduğunuz zaman sizde aramış olduğu şart 18 yaşından büyük olmanızdır. 18 yaşından büyük olan her kişinin başvurusu değerlendirmeye alınır.