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İstanbul’da kiralık dairelerin fiyatları ne kadar oldu? İşte ilçe ilçe kiralık ev fiyatları

İstanbul'da bulunan kiralık dairelerin fiyatları yükselmeye devam ediyor. Yaşanan son depremler sonrası özellikle depreme dayanıklı ve yeni evlerin kiralarında artış sürüyor. Site içerisinde bulunan, 5 yaşında, ara kat ve ısıtması da doğal gaz kombi ya da merkezi sistemli olan site içerisindeki dairelerin kiraları ortalama olarak 1800 lira civarında oluşuyor. Peki İstanbul'un hangi ilçesinde kiralık daire fiyatları ne kadar? İşte ilçe ilçe kiralık ev fiyatlarında son durum.

19.02.2020 11:03 - Son Güncelleme: 19.02.2020 11:10
İstanbul’da kiralık dairelerin fiyatları ne kadar oldu? İşte ilçe ilçe kiralık ev fiyatları

İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında yeni konutlarda kira artışları yaşandı. Eski konutlarda oturmak istemeyenler sıfır daire arayışına girdi.

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İstanbul’da kiralık dairelerin fiyatları ne kadar oldu? İşte ilçe ilçe kiralık ev fiyatları

İşte Hürriyet'in derlediği habere göre ilçe ilçe konut kiraları:

Arnavutköy

En düşük kira: 600 lira

En yüksek kira: 2600 lira

İstanbul’da kiralık dairelerin fiyatları ne kadar oldu? İşte ilçe ilçe kiralık ev fiyatları

Avcılar

En düşük kira: 800 lira

En yüksek kira: 5500 lira

İstanbul’da kiralık dairelerin fiyatları ne kadar oldu? İşte ilçe ilçe kiralık ev fiyatları

Bağcılar

En düşük kira: 1675 lira

En yüksek kira: 4500 lira

İstanbul’da kiralık dairelerin fiyatları ne kadar oldu? İşte ilçe ilçe kiralık ev fiyatları

Bahçelievler

En düşük kira: 1800 lira

En yüksek kira: 2900 lira

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