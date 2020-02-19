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İstanbul’da kiralık dairelerin fiyatları ne kadar oldu? İşte ilçe ilçe kiralık ev fiyatları

İstanbul'da bulunan kiralık dairelerin fiyatları yükselmeye devam ediyor. Yaşanan son depremler sonrası özellikle depreme dayanıklı ve yeni evlerin kiralarında artış sürüyor. Site içerisinde bulunan, 5 yaşında, ara kat ve ısıtması da doğal gaz kombi ya da merkezi sistemli olan site içerisindeki dairelerin kiraları ortalama olarak 1800 lira civarında oluşuyor. Peki İstanbul'un hangi ilçesinde kiralık daire fiyatları ne kadar? İşte ilçe ilçe kiralık ev fiyatlarında son durum.

19.02.2020 11:03 - Son Güncelleme: 19.02.2020 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





