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ŞOK 17 Temmuz aktüel kataloğunda gamerlara özel bomba indirimler! Teknolojiden hobi ürünlerine kadar muhteşem fırsatlar sizleri bekliyor!

ŞOK 17 Temmuz aktüel kataloğu! Her hafta sonu çeşitli ürünlerle birbirinden güzel indirimler sizleri bekliyor! ŞOK'ta bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar arasında, Profesyonel Oyuncu Kulaklık, Akülü Matkap, Şarjlı Vidalama, Silikon Tabancası, 19" Organizerli Takım Çantası, Oyuncu Klavye, Oyuncu Mouse, Kablosuz Kulaklık, Kollu Sandalye, Tabure, Bebek Güvenlik Ürünleri, Çocuk Salıncak, Lisanslı Yer Puzzle, Pilsan Pony Kontrollü Bisiklet, Kurbağa Kule, Monster Su Atar ve çok daha fazla ürün yer alıyor! İşte ŞOK 17-20 Temmuz aktüel ürünler kataloğu!

16.07.2021 22:53 - Son Güncelleme: 16.07.2021 22:55
ŞOK 17 Temmuz aktüel kataloğunda gamerlara özel bomba indirimler! Teknolojiden hobi ürünlerine kadar muhteşem fırsatlar sizleri bekliyor!

ŞOK'ta bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar arasında, Profesyonel Oyuncu Kulaklık, Akülü Matkap, Şarjlı Vidalama, Silikon Tabancası, 19" Organizerli Takım Çantası, Oyuncu Klavye, Oyuncu Mouse, Kablosuz Kulaklık, Kollu Sandalye, Tabure, Bebek Güvenlik Ürünleri, Çocuk Salıncak, Lisanslı Yer Puzzle, Pilsan Pony Kontrollü Bisiklet, Kurbağa Kule, Monster Su Atar ve çok daha fazla ürün yer alıyor! İşte ŞOK 17-20 Temmuz aktüel ürünler kataloğu!

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ŞOK 17 Temmuz aktüel kataloğunda gamerlara özel bomba indirimler! Teknolojiden hobi ürünlerine kadar muhteşem fırsatlar sizleri bekliyor!

USSU Akülü Matkap 199 TL

USSU Şarjlı Vidalama 69,90 TL

Silikon Tabancası 24,95 TL

ŞOK 17 Temmuz aktüel kataloğunda gamerlara özel bomba indirimler! Teknolojiden hobi ürünlerine kadar muhteşem fırsatlar sizleri bekliyor!

19" Organizerli Takım Çantası 39,95 TL

Snopy Profesyonel Oyuncu Kulaklık 49,95 TL

Everest Oyuncu Klavye 34,95 TL

ŞOK 17 Temmuz aktüel kataloğunda gamerlara özel bomba indirimler! Teknolojiden hobi ürünlerine kadar muhteşem fırsatlar sizleri bekliyor!

Everest Oyuncu Mouse 29,95 TL

Asonic i9 Kablosuz Kulaklık 69,90 TL

70x120 cm ebatında Masa 119 TL

ŞOK 17 Temmuz aktüel kataloğunda gamerlara özel bomba indirimler! Teknolojiden hobi ürünlerine kadar muhteşem fırsatlar sizleri bekliyor!

Kollu Sandalye 29,95 TL

Tabure 9,99 TL

Anne Bebek Bakım Çantası 59,90 TL