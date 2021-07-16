İş arayan herkes başvurabilir! İŞKUR'dan her gün 108 TL kazanabilirsiniz! Mezuniyet şartı yok! Online başvurular başladı...
Herkes başvurabilir! Günlük 108 TL ödeme veriliyor! Mezuniyet şartı aranmadan ilkokul, ortaokul, lise mezunu herkes İŞKUR üzerinden başvurusunu yapabiliyor. Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuruda bulunabilmektedirler. Kurs süresince adaylara ücret ve GSS ödemeleri İŞKUR tarafından yapılıyor. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi 160 günü geçmemektedir.
16.07.2021 20:52
- Son Güncelleme: 16.07.2021 20:53
İş arayan herkes başvurabilir! İŞKUR'dan günlük 108 TL kazanabilirsiniz! Mezuniyet, yaş şartı yok! Online başvuru yapılıyor... İşbaşında kursa alınacak adaylar, eğitimi işbaşında alacak ve kursun sonunda hem iş hem iş sahibi olacak. Kurs vaktince adaylara ücret ve GSS ödemeleri İŞKUR tarafından yapılıyor. Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir.
Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuruda bulunabilmektedirler.