Dikkat son 1.5 ay! Borçtan kurtul emekli ol: Bağ-Kur'luların emekli olması için son viraj!
Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma fırsatı için son 1.5 aya girildi. 31 Ağustos'a kadar başvuran, borcundan kolayca kurtulacak. Bu sürelere ihtiyacı olmayan ise sildirecek. Pek çok kişiye emeklilik yolu açılacak. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
17.07.2021 06:59
- Son Güncelleme: 17.07.2021 06:59
31 Ağustos'a kadar başvurup yapılandıranlar borçtan kolayca kurtulurken; 1 Kasım'a kadar borcunu ödemeyenlerin ise prim borcu silinip, bu hizmet süreleri dondurulacak.
KOLAY ÖDE YA DA SİLDİR
Bağ-Kur'lular, 30 Nisan öncesine kadar olan prim borçlarını 31 Ağustos'a kadar başvurarak yapılandırabilecek.