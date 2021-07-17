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Dikkat son 1.5 ay! Borçtan kurtul emekli ol: Bağ-Kur'luların emekli olması için son viraj!

Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma fırsatı için son 1.5 aya girildi. 31 Ağustos'a kadar başvuran, borcundan kolayca kurtulacak. Bu sürelere ihtiyacı olmayan ise sildirecek. Pek çok kişiye emeklilik yolu açılacak. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

17.07.2021 06:59 - Son Güncelleme: 17.07.2021 06:59
Dikkat son 1.5 ay! Borçtan kurtul emekli ol: Bağ-Kur'luların emekli olması için son viraj!

Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yeni yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için başvuru süresinde son 1.5 aya girildi.

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Dikkat son 1.5 ay! Borçtan kurtul emekli ol: Bağ-Kur'luların emekli olması için son viraj!

31 Ağustos'a kadar başvurup yapılandıranlar borçtan kolayca kurtulurken; 1 Kasım'a kadar borcunu ödemeyenlerin ise prim borcu silinip, bu hizmet süreleri dondurulacak.

Dikkat son 1.5 ay! Borçtan kurtul emekli ol: Bağ-Kur'luların emekli olması için son viraj!

2 imkan da pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolunu açacak.

Dikkat son 1.5 ay! Borçtan kurtul emekli ol: Bağ-Kur'luların emekli olması için son viraj!

KOLAY ÖDE YA DA SİLDİR
Bağ-Kur'lular, 30 Nisan öncesine kadar olan prim borçlarını 31 Ağustos'a kadar başvurarak yapılandırabilecek.

Dikkat son 1.5 ay! Borçtan kurtul emekli ol: Bağ-Kur'luların emekli olması için son viraj!

Bu borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak.