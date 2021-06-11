ŞOK 11 Haziran aktüel kataloğuyla indirimler geldi! ŞOK'ta sabahtan itibaren bu ürünler...

ŞOK 11 Haziran 2021 aktüel kataloğunda bugün indirimli ürünler binlerce şubede raflara konuldu. ŞOK'ta bu hafta Bio Mangal Kömürü, 100'lü Çöp Şiş, Market/Piknik/Kekli Çay Sepeti Setleri, Sunco 3 ve 2 Kişilik Çadır, Contigo Termal Mug, Termos Piknik Çantası, Kadın/Erkek Bambu Çorap, 2 Kişilik Ahşap Sandalye ve Masa Takımı ürünleri var. Ayrıca 25 TL üzeri alışverişlerde dört ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Bu ürünler arasında Falım Sakız 100'lü Kutu, Colgate Visible White Diş Fırçası, Ülker Finger Bisküvi ve Colgate Visible White Diş Macunu ürünleri dikkat çekti.