Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! 2022 yılı için baş döndürecek öngörü! Gitgelleri kafa kurcalayacak
Yükselişiyle geçtiğimiz aydan bu yana dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüşler yatırımcısından büyük şaşkınlığa neden oldu. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 514,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste beşinci güne taşıdı. ABD tahvil getirilerindeki düşüşün desteğiyle altının ons fiyatı yeniden 1,900 doların üzerine yükseldi. Fitch Ratings'in bir alt kuruluşu olan Fitch Solutions Ons altın için yıl sonu ve 2021 yılı beklentisini açıkladı.
Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! 2022 yılı için baş döndürecek öngörü! Gitgelleri kafa kurcalayacak. Bu hafta düşüşe geçen altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcısını şaşırtıyor. Yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste beşinci güne taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altı civarında 510 lira seviyelerinden işlem görüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bir alt kuruluşu olan Fitch Solutions Ons altın için yıl sonu ve 2022 yılı beklentisini açıkladı.