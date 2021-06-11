Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! 2022 yılı için baş döndürecek öngörü! Gitgelleri kafa kurcalayacak

Yükselişiyle geçtiğimiz aydan bu yana dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüşler yatırımcısından büyük şaşkınlığa neden oldu. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 514,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste beşinci güne taşıdı. ABD tahvil getirilerindeki düşüşün desteğiyle altının ons fiyatı yeniden 1,900 doların üzerine yükseldi. Fitch Ratings'in bir alt kuruluşu olan Fitch Solutions Ons altın için yıl sonu ve 2021 yılı beklentisini açıkladı.

11.06.2021 11:57 - Son Güncelleme: 11.06.2021 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





