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Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! 2022 yılı için baş döndürecek öngörü! Gitgelleri kafa kurcalayacak

Yükselişiyle geçtiğimiz aydan bu yana dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında bu hafta yaşanan düşüşler yatırımcısından büyük şaşkınlığa neden oldu. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 514,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste beşinci güne taşıdı. ABD tahvil getirilerindeki düşüşün desteğiyle altının ons fiyatı yeniden 1,900 doların üzerine yükseldi. Fitch Ratings'in bir alt kuruluşu olan Fitch Solutions Ons altın için yıl sonu ve 2021 yılı beklentisini açıkladı.

11.06.2021 11:57 - Son Güncelleme: 11.06.2021 12:07
Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! 2022 yılı için baş döndürecek öngörü! Gitgelleri kafa kurcalayacak

Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! 2022 yılı için baş döndürecek öngörü! Gitgelleri kafa kurcalayacak. Bu hafta düşüşe geçen altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcısını şaşırtıyor. Yeni güne de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste beşinci güne taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altı civarında 510 lira seviyelerinden işlem görüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bir alt kuruluşu olan Fitch Solutions Ons altın için yıl sonu ve 2022 yılı beklentisini açıkladı.

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Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! 2022 yılı için baş döndürecek öngörü! Gitgelleri kafa kurcalayacak

YIL SONU BEKLENTİSİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bir alt kuruluşu olan Fitch Solutions Ons altın için yıl sonu beklentisini bin 780 dolar olarak belirledi.

Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! 2022 yılı için baş döndürecek öngörü! Gitgelleri kafa kurcalayacak

Ons altın fiyatı halihazırda 1880-1900 dolar düzeylerinde bulunuyor.

Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! 2022 yılı için baş döndürecek öngörü! Gitgelleri kafa kurcalayacak

Fitch Solutions'un değerlendirmesinde 2021 yılında şimdiye kadar ortalama bin 804 dolar düzeyinde bulunan ons altının bin 780 dolar olan beklentisinin korunduğu kaydedildi.

Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! 2022 yılı için baş döndürecek öngörü! Gitgelleri kafa kurcalayacak

Altın fiyatları için yukarıda 2075 dolarda güçlü bir direncinin bulunduğunu kaydeden kurum, aşağıda ise 1730 dolarda güçlü bir destek görüldüğünün altını çizdi.