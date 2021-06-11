Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Devletten geri ödemesiz konut alım desteği! İşte 2021 başvuru şartları…
Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi ve devletten geri ödemesiz konut alım desteği yoğun ilgi gördü. Ekonomik olarak devletten gelen destekler özellikle koronavirüs sürecinde daha da arttı ve evi olmasının hayalini kuran, ödemelerde zorluk çeken vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şartlara uygun kişilere ödemeler yapılıyor. ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek isteyenlerin merak ettiği başvuru şartlarını haberimizde derledik.
Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi ve devletten geri ödemesiz konut alım desteği yoğun ilgi gördü. Ekonomik olarak devletten gelen destekler özellikle koronavirüs sürecinde daha da arttı ve evi olmasının hayalini kuran, ödemelerde zorluk çeken vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şartlara uygun kişilere ödemeler yapılıyor. ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek isteyenlerin merak ettiği başvuru şartlarını haberimizde derledik.
Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar bu habere çok sevinecek. Geri ödeme olmadan hibe desteği alabiliyorlar ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şartlara uygun kişilere ödemeler yapılıyor. ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek sağlıyor. Bu destekten yararlanmak için şartlar neler, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte devletten konut desteğine ilişkin tüm bilgiler…
KONUT DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler.
Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.
36 - 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran yüzde 15 olurken; azami katkı tutarı 24 bin 741 lira olacak.