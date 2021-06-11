Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Devletten geri ödemesiz konut alım desteği! İşte 2021 başvuru şartları…

Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi ve devletten geri ödemesiz konut alım desteği yoğun ilgi gördü. Ekonomik olarak devletten gelen destekler özellikle koronavirüs sürecinde daha da arttı ve evi olmasının hayalini kuran, ödemelerde zorluk çeken vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şartlara uygun kişilere ödemeler yapılıyor. ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek isteyenlerin merak ettiği başvuru şartlarını haberimizde derledik.