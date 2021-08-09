Yazıyı getiren parayı alır: İstifa eden tazminat alır mı? Eğer 1 yıl çalışırsanız...

"Emeklilik için ayrılanlar, Askerlik için ayrılanlar, Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar, Haklı fesih ile istifa edenler." Bu maddelere bir de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz. Bu hüküm şu ifadelerle yer alıyor: