Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Yazıyı getiren parayı alır: İstifa eden tazminat alır mı? Eğer 1 yıl çalışırsanız...

Yazıyı getiren parayı alır: İstifa eden tazminat alır mı? Eğer 1 yıl çalışırsanız...

Yasalarımız kendisi ayrılanlara tazminat ödenmesini engelliyor. Anvcak bunun istisnaları var. bazı durumlarda istifa edenler de tazminat alabilir. 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. Maddesi hala yürürlükte. Düzenlemede istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sarılanıyor. İşte detaylar...

09.08.2021 07:01 - Son Güncelleme: 09.08.2021 07:01
Yazıyı getiren parayı alır: İstifa eden tazminat alır mı? Eğer 1 yıl çalışırsanız...

Yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmanız gerekiyor. Bunun dışında son işyerinizde de en az 1 yıllık çalışmanızın olması isteniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yazıyı getiren parayı alır: İstifa eden tazminat alır mı? Eğer 1 yıl çalışırsanız...

Genel kurallarda istifa edenin tazminat alamayacağı bulunsa da bazı istisnalar da yine mevzuatımızda yer alıyor. 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. Maddesi hala yürürlükte.

Yazıyı getiren parayı alır: İstifa eden tazminat alır mı? Eğer 1 yıl çalışırsanız...

Düzenlemede istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sarılanıyor:

Yazıyı getiren parayı alır: İstifa eden tazminat alır mı? Eğer 1 yıl çalışırsanız...

İKİ TARİH ÇOK ÖNEMLİ

Yazıyı getiren parayı alır: İstifa eden tazminat alır mı? Eğer 1 yıl çalışırsanız...

"Emeklilik için ayrılanlar, Askerlik için ayrılanlar, Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar, Haklı fesih ile istifa edenler." Bu maddelere bir de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz. Bu hüküm şu ifadelerle yer alıyor:

SON DAKİKA