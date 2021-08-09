Yazıyı getiren parayı alır: İstifa eden tazminat alır mı? Eğer 1 yıl çalışırsanız...
Yasalarımız kendisi ayrılanlara tazminat ödenmesini engelliyor. Anvcak bunun istisnaları var. bazı durumlarda istifa edenler de tazminat alabilir. 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. Maddesi hala yürürlükte. Düzenlemede istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sarılanıyor. İşte detaylar...
09.08.2021 07:01
- Son Güncelleme: 09.08.2021 07:01
Genel kurallarda istifa edenin tazminat alamayacağı bulunsa da bazı istisnalar da yine mevzuatımızda yer alıyor. 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. Maddesi hala yürürlükte.