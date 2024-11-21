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Şoförler ve ağır hasarlı aracı olanlar dikkat! ÖTV'siz araç alımı için kanun teklifi Meclis'te

Ağır hasarlı aracı olanları ve ÖTV'siz araç satışı yapmak isteyenleri ilgilendiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. 25 yaşından büyük aracı olanlar araçlarını hurdaya ayırarak kanunun resmileşmesinden sonra ÖTV'siz araç satın alması öngörülüyor. Öte yandan teklife göre, geçimini bir tek araçla temin eden şoför esnafının mevcut aracını yenilemek maksadıyla ve 10 yıl süre ile ticari faaliyetlerde kullanmak kaydıyla alacağı yeni ticari araç Özel Tüketim Vergisi'nden müstesna tutulması talep edildi. İşte Meclis'e sunulan kanunun detayları

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 08:26 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 08:33
Şoförler ve ağır hasarlı aracı olanlar dikkat! ÖTV’siz araç alımı için kanun teklifi Meclis’te

Otomotiv sektörünü hareketlendiren kanun teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. 2019 yılından bu yana hurda aracı olanlara ÖTV indirimi gerçekleştirilmiyordu.

Şoförler ve ağır hasarlı aracı olanlar dikkat! ÖTV’siz araç alımı için kanun teklifi Meclis’te

HURDA TEŞVİĞİ: ÖTV'SİZ ARAÇ SATIŞI

Yeni kanun teklifiyle birlikte 25 yaş ve daha büyük araçlarını geri dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlandığı açıklandı.

Şoförler ve ağır hasarlı aracı olanlar dikkat! ÖTV’siz araç alımı için kanun teklifi Meclis’te

Gerekçe olarak ise "TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Yine TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

Yaşı büyük araçlar, tamir, bakım masrafları açısından külfet oluştururken diğer yandan trafikte de mal ve can kaybına sebep olacak şekilde tehlike arz edebilmektedirler. Ayrıca hem çevreye hem de ekonomiye zarar vermektedirler. Bu anlamda 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme verilmesi, ekonomik, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği açısından ehemmiyet arz etmektedir.

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