Şoförler ve ağır hasarlı aracı olanlar dikkat! ÖTV’siz araç alımı için kanun teklifi Meclis’te

HURDA TEŞVİĞİ: ÖTV'SİZ ARAÇ SATIŞI

Yeni kanun teklifiyle birlikte 25 yaş ve daha büyük araçlarını geri dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlandığı açıklandı.