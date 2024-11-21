PRİME ASGARİ ÜCRET AYARI | Erken emeklilik için son 1 ay! Sigorta başlangıcını geriye çekecek: İHYA, borçlanma...

Erken emeklilik için başvurulan yollar arasında yer alan borçlanma ve ihya, eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlerin en çok tercih ettiği yöntemler arasında bulunuyor. Bu yöntemler sayesinde sigorta başlangıcını geriye çekmek ve emeklilik yaşını erkene almak mümkün. Ancak bu işlemler için ödenecek tutarlar, asgari ücrete bağlı olarak her yıl değişiyor. 2025 yılı başından itibaren borçlanma ve ihya işlemleri için yeni ücret tarifeleri uygulanacak.

Borçlanma Tutarları: 2025'te Asgari Ücretle Birlikte Artacak Doğum ve Askerlik Borçlanması

1 aylık doğum ve askerlik borçlanmalarında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar belirleniyor. 2024 yılı için brüt asgari ücretin 20 bin 2 lira 50 kuruş olması durumunda doğum veya askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 213,36 lira ödüyor.