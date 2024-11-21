PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

PRİME ASGARİ ÜCRET AYARI | Erken emeklilik için son 1 ay! Sigorta başlangıcını geriye çekecek: İHYA, borçlanma...

Erken emeklilik hayali kuranlar için borçlanma önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Borçlanma ile eksik prim günleri tamamlanarak sigorta başlangıcı geriye çekilebiliyor ve emeklilik yaşı erkene alınabiliyor. Ancak borçlanma yaparken ödenecek tutarlar her yıl değişiyor. 2024 yılı sonuna kadar başvuru yapanlar borçlanma için daha düşük tutar ödeyecek ve vergi indirimi fırsatından yararlanabilecekler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 08:15 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 08:15
PRİME ASGARİ ÜCRET AYARI | Erken emeklilik için son 1 ay! Sigorta başlangıcını geriye çekecek: İHYA, borçlanma...

Erken emeklilik için başvurulan yollar arasında yer alan borçlanma ve ihya, eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlerin en çok tercih ettiği yöntemler arasında bulunuyor. Bu yöntemler sayesinde sigorta başlangıcını geriye çekmek ve emeklilik yaşını erkene almak mümkün. Ancak bu işlemler için ödenecek tutarlar, asgari ücrete bağlı olarak her yıl değişiyor. 2025 yılı başından itibaren borçlanma ve ihya işlemleri için yeni ücret tarifeleri uygulanacak.

PRİME ASGARİ ÜCRET AYARI | Erken emeklilik için son 1 ay! Sigorta başlangıcını geriye çekecek: İHYA, borçlanma...

Borçlanma Tutarları: 2025'te Asgari Ücretle Birlikte Artacak

Doğum ve Askerlik Borçlanması
1 aylık doğum ve askerlik borçlanmalarında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar belirleniyor. 2024 yılı için brüt asgari ücretin 20 bin 2 lira 50 kuruş olması durumunda doğum veya askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 213,36 lira ödüyor.

PRİME ASGARİ ÜCRET AYARI | Erken emeklilik için son 1 ay! Sigorta başlangıcını geriye çekecek: İHYA, borçlanma...

Aylık borçlanma tutarı ise 6 bin 400 lira 80 kuruş oluyor. Ancak, bu tutarlar 1 Ocak 2025'ten itibaren değişecek.

SON DAKİKA