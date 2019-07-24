Şoför esnafına erken emeklilik! Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur?
Sosyal güvenlikte sıkıntı yaşayan taksi ve dolmuş şoförleri de yapılan düzenlemeler ile emekli olabiliyor. Çalışma hayatı bakımından plaka sahipleri işveren, araçları kullanan şoförler de işçi konumunda. Dolayısıyla ücret, sigorta gibi hakları var. Şoförlerin diğer çalışanlara göre istisnası ise bazı durumlarda daha az çalışmaları oluyor. Ancak artık bu günleri tamamlama imkanları var. Üstelik 26 günlük prim yatırıp 30 gün kazanıyorlar. Sözleşmeler ödemeleri belirliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
24.07.2019 07:50
- Son Güncelleme: 24.07.2019 07:50
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