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Şoför esnafına erken emeklilik! Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur?

Sosyal güvenlikte sıkıntı yaşayan taksi ve dolmuş şoförleri de yapılan düzenlemeler ile emekli olabiliyor. Çalışma hayatı bakımından plaka sahipleri işveren, araçları kullanan şoförler de işçi konumunda. Dolayısıyla ücret, sigorta gibi hakları var. Şoförlerin diğer çalışanlara göre istisnası ise bazı durumlarda daha az çalışmaları oluyor. Ancak artık bu günleri tamamlama imkanları var. Üstelik 26 günlük prim yatırıp 30 gün kazanıyorlar. Sözleşmeler ödemeleri belirliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...

24.07.2019 07:50 - Son Güncelleme: 24.07.2019 07:50
Şoför esnafına erken emeklilik! Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur?

Sosyal güvenlikte sıkıntı yaşayan taksi ve dolmuş şoförleri de yapılan düzenlemeler ile emekli olabiliyor. Çalışma hayatı bakımından plaka sahipleri işveren, araçları kullanan şoförler de işçi konumunda.

Şoför esnafına erken emeklilik! Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur?

Dolayısıyla ücret, sigorta gibi hakları var. Şoförlerin diğer çalışanlara göre istisnası ise bazı durumlarda daha az çalışmaları oluyor. Ancak artık bu günleri tamamlama imkanları var.

Şoför esnafına erken emeklilik! Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur?

10 GÜNE DİKKAT!
Şoför ay içinde 30 gün çalışıyorsa normal sigortası yapılıyor. 10 günden çok, 30 günden az çalışıyorsa kalan primlerini ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor.

Şoför esnafına erken emeklilik! Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur?

Ancak ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle 1 ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlandı.

Şoför esnafına erken emeklilik! Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur?

Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanun'un hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılıyor.

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