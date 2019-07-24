Emeklilikte yeni model! Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor
Kıdem tazminatı ve BES'te yeni reformlar için hazırlıklar sürerken, hükümet emeklilikte yeni bir model üzerine çalışmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda yıpranma payı yüksek olan bazı sektörlerde meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik modeline geçmek için kollar sıvandı. Yeni modelin devreye girmesi ile birlikte sisteme hem çalışan hem de işveren katkı yapacak. Peki mesleki emeklilik sistemi nedir? Hangi mesleklerde emeklilik sistemi değişecek? İşte detaylar...
Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı kapsamında 2023'e kadar tamamlayıcı emeklilik sistemine geçilecek. Bahsedilen tamamlayıcı emeklilik, benzerlik gösterse de Bireysel Emeklilik Sisteminden (BES) farklı bir sistem.
İkincisi ve daha önemlisi ise kişilerin emeklilik gelirlerinin artırılması için kamu emeklilik sistemi dışındaki diğer emeklilik sistemlerine katılımın teşvik edilecek olması. Bu kapsamda da tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilerek; sektör, işkolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumları güçlendirilecek. Bu yapılırken de işkolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumları arasında başarılı olmuş modeller örnek alınacak.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK
Peki, nedir mesleki emeklilik modeli? Aslında tamamlayıcı emeklilik konusu bir süredir gündemde. Hatta 2017'de çalışanların BES'e girişine imkan sağlayan otomatik katılım uygulaması ile tamamlayıcı emekliliğe ilk adım atıldı ve otomatik BES'in daha da gelişmesi için sene sonuna kadar yeni değişiklikler de yapılacak.