GaleriEkonomi

Emeklilikte yeni model! Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor

Kıdem tazminatı ve BES'te yeni reformlar için hazırlıklar sürerken, hükümet emeklilikte yeni bir model üzerine çalışmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda yıpranma payı yüksek olan bazı sektörlerde meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik modeline geçmek için kollar sıvandı. Yeni modelin devreye girmesi ile birlikte sisteme hem çalışan hem de işveren katkı yapacak. Peki mesleki emeklilik sistemi nedir? Hangi mesleklerde emeklilik sistemi değişecek? İşte detaylar...

24.07.2019 09:37 - Son Güncelleme: 24.07.2019 09:37
Emeklilikte yeni model! Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor

Bir taraftan kıdem tazminatında reforma hazırlanılırken, diğer taraftan da 2023 yılına kadar madencilik, demir-çelik, çimento gibi yıpranma payı yüksek sektörlerde işkolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik modeli uygulanacak. Yeni modelde hem çalışan hem de işveren sisteme katkı yapacak.

Emeklilikte yeni model! Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor

Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı kapsamında 2023'e kadar tamamlayıcı emeklilik sistemine geçilecek. Bahsedilen tamamlayıcı emeklilik, benzerlik gösterse de Bireysel Emeklilik Sisteminden (BES) farklı bir sistem.

Emeklilikte yeni model! Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor

11. Kalkınma Planında bu konuda iki önemli adım atılacak. Birincisi, sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek ve kıdem tazminatında fonlu sisteme geçilecek.

Emeklilikte yeni model! Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor

İkincisi ve daha önemlisi ise kişilerin emeklilik gelirlerinin artırılması için kamu emeklilik sistemi dışındaki diğer emeklilik sistemlerine katılımın teşvik edilecek olması. Bu kapsamda da tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilerek; sektör, işkolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumları güçlendirilecek. Bu yapılırken de işkolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumları arasında başarılı olmuş modeller örnek alınacak.

Emeklilikte yeni model! Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK
Peki, nedir mesleki emeklilik modeli? Aslında tamamlayıcı emeklilik konusu bir süredir gündemde. Hatta 2017'de çalışanların BES'e girişine imkan sağlayan otomatik katılım uygulaması ile tamamlayıcı emekliliğe ilk adım atıldı ve otomatik BES'in daha da gelişmesi için sene sonuna kadar yeni değişiklikler de yapılacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Şoför esnafına erken emeklilik! Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur?
Şoför esnafına erken emeklilik! Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur?