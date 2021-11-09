İşsiz yüzbinlerce kişi için yeni dönem başladı! İŞKUR organize ediyor! Günde 108 TL verilecek! Mezuniyet şartı yok: 9 ay boyunca...

İŞKUR hem iş arayanlar bununla birlikte işverenlere büyük bir kolaylık ve kazanç sağlıyor. İŞKUR Eğitim Programı yardımıyla iş sahibi olmak isteyen vatandaşlara kurs imkanı sunularak günde 108 TL para ödemesi yapılıyor. Mezuniyet şartı aranmadan ilköğretim, ortaokul, lise mezunu herkes İŞKUR vesilesiyle müracaat yapabiliyor. Ancak mesleki eğitim kurslarının toplam süresinin 160 günü geçmemesi gerekiyor. Bu sürenin tamamlanmasından sonra, işyerlerinin bu kişilerin minimum yüzde 50'sini olmak üzere, gene minimum program süresi kadar istihdam etmeleri gerekiyor. Bu sayede katılımcılar hem işgücü piyasasına girerek deneyim kazanıyor bununla birlikte işyerleri ileride istihdam edecekleri işgücünü yerinde görerek tanıma fırsatını yakalamış oluyor.