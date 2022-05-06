SMS ile anında başvuru yapıp alabilirsiniz! 3 ay ertelemeli olarak 40.000 TL anında hesaplara yatıyor!

Geride bıraktığımız yılın aralık ayı içerisinde tarihi seviyeleri gören döviz kurları ve altın fiyatları, gündelik hayatta ilgili araçlar ile hizmet sunulan ürünlerin fiyatlarına yüksek oranlı zamların yapılmasına yol açtı. Söz konusu zamların yeni dönemde çıkan Rusya- Ukrayna savaşı ve FED faiz kararlarının piyasa baskıları sonucunda da devam ediyor olması, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu.