Memur enflasyon farkı Temmuz maaş zammı hesaplama... 4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberine göre TÜİK 2022 Nisan enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla birlikte Mayıs kira artış oranı ve memur maaş zammı enflasyon farkı merak konusu oldu. Milyonlarca memur, memur emeklisi, 4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna yanıt arıyor. TÜİK'in her ay açıkladığı enflasyon sonrası temmuz ayı zam oranı da netleşmeye başlıyor. TÜİK'in açıkladığı kritik veriye göre Nisan ayında aylık enflasyon oranı yüzde 7,25 oldu. İşte yılın ilk 4 ayında toplam enflasyon oranı, emekli ve memur zammı ve zam hesabı...