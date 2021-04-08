Sıfır otomobilde çılgın Nisan kampanyası: 2021 model araçlarda tam 70.000 TL indirim! Bu fırsat bir daha gelmez!
Sıfır araçlarda çılgın Nisan ayı kampanyaları! Araba sahibi olmak isteyen ve sıfır otomobil fırsatlarını yakından takip edenlere müjdeli haber geldi. Birçok otomobil üreticisi pandemi sonrası satışlarını arttırmak amacıyla hem düşük faiz hem de indirimli araç satışına başladı. Bu markalardan biri olan Skoda, 2021 model Superb sıfır araç modelinin Nisan ayı güncel fiyat listesini yayınladı. Skoda Superb modeli için duyurulan kampanya kapsamında 70 bin liraya yakın indirim fırsatı sunuluyor. İşte, bütçeye uygun araba almak isteyenler için Skoda Nisan 2021 kampanyaları...
08.04.2021 17:04
- Son Güncelleme: 08.04.2021 17:04
Sıfır araç sahibi olmak isteyenler markaların Nisan ayı kampanyalarını yakından takip etmeye başladı. Bu noktada bazı araba markaları görülmemiş kampanyalar yapmaya başladı. Skoda, Superb modelinde 70 bin liraya kadar indirim gerçekleştirdiğini duyurdu. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. 2021 yılında sıfır otomobillerin üretiminin hızlanması sonrasında fiyatlarda değişiklik yaşanıyor. Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek kampanyaları haberimizde derledik.