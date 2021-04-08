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Sıfır otomobilde çılgın Nisan kampanyası: 2021 model araçlarda tam 70.000 TL indirim! Bu fırsat bir daha gelmez!

Sıfır araçlarda çılgın Nisan ayı kampanyaları! Araba sahibi olmak isteyen ve sıfır otomobil fırsatlarını yakından takip edenlere müjdeli haber geldi. Birçok otomobil üreticisi pandemi sonrası satışlarını arttırmak amacıyla hem düşük faiz hem de indirimli araç satışına başladı. Bu markalardan biri olan Skoda, 2021 model Superb sıfır araç modelinin Nisan ayı güncel fiyat listesini yayınladı. Skoda Superb modeli için duyurulan kampanya kapsamında 70 bin liraya yakın indirim fırsatı sunuluyor. İşte, bütçeye uygun araba almak isteyenler için Skoda Nisan 2021 kampanyaları...

08.04.2021 17:04 - Son Güncelleme: 08.04.2021 17:04
Skoda Superb modelinde 70 bin TL indirim

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler markaların Nisan ayı kampanyalarını yakından takip etmeye başladı. Bu noktada bazı araba markaları görülmemiş kampanyalar yapmaya başladı. Skoda, Superb modelinde 70 bin liraya kadar indirim gerçekleştirdiğini duyurdu. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. 2021 yılında sıfır otomobillerin üretiminin hızlanması sonrasında fiyatlarda değişiklik yaşanıyor. Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek kampanyaları haberimizde derledik.

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Skoda Superb modelinde 70 bin TL indirim

Yeni Skoda Superb'nin son güncel fiyatlarını baz alarak yeni bir tablo çıkardık. Peki Skoda Octavia fiyatları ne kadar oldu?

Skoda Superb modelinde 70 bin TL indirim

Hali hazırda en ucuz Skoda Superb'nin fiyatı 344.700 TL'den başlıyor. En dolu model için de yaklaşık olarak 780.300 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Skoda Superb modelinde 70 bin TL indirim

2021 Skoda Superb ürün gamında gerilemeler dikkat çekiyor. Yeni model yılı artışını biraz da olsa hafifleten indirim hamlesiyle birlikte ailenin giriş seviyesi 384.400 TL'den 344.700 TL'ye geriliyor.

Skoda Superb modelinde 70 bin TL indirim

Zirve paketteki indirim 70 bin TL'yi bulacak şekilde çok daha büyük oranda.