Sıfır otomobilde çılgın Nisan kampanyası: 2021 model araçlarda tam 70.000 TL indirim! Bu fırsat bir daha gelmez!

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler markaların Nisan ayı kampanyalarını yakından takip etmeye başladı. Bu noktada bazı araba markaları görülmemiş kampanyalar yapmaya başladı. Skoda, Superb modelinde 70 bin liraya kadar indirim gerçekleştirdiğini duyurdu. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. 2021 yılında sıfır otomobillerin üretiminin hızlanması sonrasında fiyatlarda değişiklik yaşanıyor. Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek kampanyaları haberimizde derledik.