Siz tatil yapacaksınız, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeyecek! Kimler başvurabilir? İşte tüm detaylar

Hem yaptığı yardım ödemeleri hem de emekli hizmetleri sayesinde ülke vatandaşları tarafından en çok takip edilen kamu kurumlarından biri olarak karşımıza çıkan Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde de hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni dönem hizmetlerinden biri olan kaplıca tatilinin ayrıntılarını paylaşan Sosyal Güvenlik Kurumu, milyonlarca emeklinin ücretsiz bir şekilde kaplıca tesislerine gidebileceğini bildirdi.