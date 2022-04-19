RAMAZAN İMSAKİYE
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Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK'ya başvuran alıyor! 300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor!

Yeni dönemde de gereksinim sahibi ailelere hizmet sunmaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anneler ve çocukları amacıyla geliştirmiş bulunduğu yardım modellerini duyurdu. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan doğum ve bebek masrafları hizmetlerine dair ayrıntılar

takvim.com.tr
19.04.2022 08:37 - Son Güncelleme: 19.04.2022 08:37
Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK’ya başvuran alıyor! 300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor!

Geliştirdiği hizmetler sayesinde ihtiyaç sahibi aileler tarafından sıklık ile takip edilen kurumlardan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni doğum yapmış anneler ve bebekleri için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerinin ayrıntılarını paylaştı.

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Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK’ya başvuran alıyor! 300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Doğum Parası 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan doğum parası yardımı, canlı doğum yapmış olan annelere verilmektedir.

Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK’ya başvuran alıyor! 300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor!

Bakanlık, ilgili yardım kapsamında ödenecek olan destek tutarlarını, annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre belirlemektedir. Bakanlık tarafından duyurulmuş olan destek tutarları şu şekildedir:

  • Birinci çocuk: 300 TL
  • İkinci çocuk: 400 TL
  • Üçüncü çocuk: 600 TL

Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK’ya başvuran alıyor! 300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan doğum parası yardımı hizmeti için sağlanması gereken başvuru şartları şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Canlı doğum yapmış olmak
  • 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapmış olmak

Kaymakamlık, E-devlet, Belediyeler ve SGK’ya başvuran alıyor! 300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor!

Bebek ve Mama Yardımı 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni doğum yapmış olan anneler için geliştirmiş olduğu bir diğer sosyal yardım modeli de bebek ve mama desteğidir.

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