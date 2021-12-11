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Sisli hava bir türlü dağılmıyor! Raporlar ortaya çıktı kripto para birimleri için kritik ikaz! Katı düzenlemeler gelebilir!

Kripto para piyasalarının dünya genelinde değerini her geçen gün artırması uluslararası birçok kuruluşu ve hükümetleri rahatsız etmeye devam ediyor. Kripto paraların küresel düzeyde yapılacak bir işbirliği ile düzenlenmesi gerektiğine işaret eden IMF, devletlerin kripto para piyasalarının risklerini kontrol etmekte zorlandığının altını çizdi. Bir yandan piyasalara ilişkin düzenleme haberleri gelirken diğer yandan kripto para piyasalarında ise belirsizlik devam ediyor.

takvim.com.tr
11.12.2021 16:44 - Son Güncelleme: 11.12.2021 16:44
Sisli hava bir türlü dağılmıyor! Raporlar ortaya çıktı kripto para birimleri için kritik ikaz! Katı düzenlemeler gelebilir!

International Monetary Fund (IMF), kripto para düzenlemesinin küresel düzeyde ve kapsamlı bir biçimde ele alınması gerektiğine ilişkin bildirimde bulundu. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan yeni açıklamada, dünya üzerindeki tüm kanun koyucuların, kripto sektöründen kaynaklı riskleri takip etmekte zorluk yaşadıklarına vurgu yapıyor. Özellikle açıklamanın dikkat çeken bölümlerinden biri ise finansal istikrar için risk teşkil eden durumların, gelişmekte olan ülkeler üzerinde sistematik risklere dönüşme endişesi olduğuna dikkat çekildi.

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Sisli hava bir türlü dağılmıyor! Raporlar ortaya çıktı kripto para birimleri için kritik ikaz! Katı düzenlemeler gelebilir!

Diğer yandan üst düzey IMF yöneticilerinin açıklamasında, yeni covid varyantı Omicron'a yönelik kripto para piyasalarının tepkisinin hızlı sermaye akışına neden olduğu yönünde olmuştur.

Sisli hava bir türlü dağılmıyor! Raporlar ortaya çıktı kripto para birimleri için kritik ikaz! Katı düzenlemeler gelebilir!

Yine düzenleyici önlemlerin eksikliğinden bahsedilerek, ülke piyasalarında istikrarsızlığa yol açan etkilere sahip olduğu bildirilmiştir.

Sisli hava bir türlü dağılmıyor! Raporlar ortaya çıktı kripto para birimleri için kritik ikaz! Katı düzenlemeler gelebilir!

Kripto Piyasalarında Sisli Hava Dağılmıyor

Bir süredir sert dalgalanmalar yaşayan kripto para piyasaları, ABD, Çin ve Rusya gibi ülkelerden gelen katı kuralların yanında, IMF başta olmak üzere birçok uluslararası finans kurumunun görüşlerinin de olumsuzluk yaratması sonrası düşüş yaşamaya başladı.

Sisli hava bir türlü dağılmıyor! Raporlar ortaya çıktı kripto para birimleri için kritik ikaz! Katı düzenlemeler gelebilir!

Piyasa değeri ile ilk sırada yer alan Bitcoin, 69 bin dolar seviyesinden gerileyerek ortalama sınıra geldi.

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