Sisli hava bir türlü dağılmıyor! Raporlar ortaya çıktı kripto para birimleri için kritik ikaz! Katı düzenlemeler gelebilir!

International Monetary Fund (IMF), kripto para düzenlemesinin küresel düzeyde ve kapsamlı bir biçimde ele alınması gerektiğine ilişkin bildirimde bulundu. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan yeni açıklamada, dünya üzerindeki tüm kanun koyucuların, kripto sektöründen kaynaklı riskleri takip etmekte zorluk yaşadıklarına vurgu yapıyor. Özellikle açıklamanın dikkat çeken bölümlerinden biri ise finansal istikrar için risk teşkil eden durumların, gelişmekte olan ülkeler üzerinde sistematik risklere dönüşme endişesi olduğuna dikkat çekildi.