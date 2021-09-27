Şırnak'ta yaşayan Hayal Erkan kocası çalışamayınca KOSGEB'den destek aldı eşi Abdi Erkan'a patron oldu
Şırnak'taki olay tüm kadınlara örnek olacak türden. 40 yaşındaki Abdi Erkan, kömür ocağında çalışıyordu ancak yaşanan kaza sonrası Erkan çalışamaz duruma geldi. Eşi Hayal Erkan ise 5 çocuklu ailenin tüm yükünü omuzlamak için kolları sıvadı. Hayal Erkan, ilkel ve basit yöntemlerle menengiç kahvesi yapıp satmaya başladı. Daha sonra KOSGEB'den hibeyle 3 makine alan başarılı kadın Türkiye'nin birçok yerine ve Irak'a menengiç kahvesi satmaya başladı. Bir başka deyişle de KOSGEB desteğiyle kocasına patron oldu.
Şırnaklı 5 çocuk annesi Hayal Erkan, eşi Abdi Erkan'ın 2017 yılında kömür ocağında kaza geçirip, çalışamaz duruma gelmesinden sonra ailesinin geçimini sağlamaya başladı.
Hayal Erkan, oturdukları ve iş imkanlarının kısıtlı olduğu Balveren beldesinde yapacak iş bulamayınca eve gelen misafirlere ikram ettiği ve çok beğenilen menengiç kahvesi işine girmeye karar verdi.
Evde ilkel yöntemlerle menengiç kahvesi yapıp, satarak ailesinin geçimini sağlayan Erkan, işini büyütmeye karar verdi. İş yeri kiralayan ve KOSGEB'e başvuran Erkan, yüzde 90 hibe desteğiyle 3 makine alarak, seri üretime başladı. Eşini de yanına alan Erkan, şimdi İstanbul ve Ankara dahil Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra Irak'a menengiç kahvelerinden gönderiyor. Erkan'ın şimdiki hedefi, işi daha da büyüterek, beldede istihdama katkı sağlamak.
"BEN ÜRETİYORUM, EŞİM PAZARLAMASINI YAPIYOR"
Hayal Erkan, eve gelen misafirlere yaptığı menengiç kahvelerinden ikram ettiğini ve çok beğenildiğini belirterek, "Dostlarımız kahve satın alınca çocukların okul ihtiyacı karşılandı. Eşim de iyileşti.