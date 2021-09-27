Şırnak’ta yaşayan Hayal Erkan kocası çalışamayınca KOSGEB’den destek aldı eşi Abdi Erkan’a patron oldu

Ondan sonra Şırnak merkeze giderek dükkan dükkan, kafe kafe dolaşarak numuneler bıraktık. İçenler beğenince biz de 'Daha nasıl başarılı olabiliriz, işimizi nasıl büyütebiliriz' dedik. Ondan sonra kırma işlemi de yaptık ve herkes çok beğendi. Ben ürettim eşim merkeze götürüp tanıttı.