Ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK Bağkur 4A 4B 4C emekli maaşı hesaplama!
Milyonlarca çalışanın en merak ettiği soruların başında Ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım? Yer alıyor ve cevapları tüm hızla araştırılıyor. Farklı iş kollarında uzun yıllar çalışan emek ve ter döken vatandaşlar emekli olarak refah bir hayat yaşamanın hayalini kurarken bu hayale ne zaman ulaşabileceğini oldukça merak ediyor. Prim gününü dolduranlar hangi tarihte emekli olabilir, hesaplama işlemi nereden ve nasıl yapılır? SSK Bağkur 4A 4B 4C emekli maaşı hesaplama ekranına nasıl ulaşılır? SSK ve Bağkurlu milyonlarca çalışanın merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım? SSK Bağkur 4A 4B 4C emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Uzun yıllar çalışan sigorta primlerini ödeyen, yaş ve gün sayısını tamamlayan vatandaşlar hangi tarihte emeklilik hakkı edeceğini ve ne kadar maaş alabileceğini merak ederek arama motorları üzerinden sorgulama yapmak istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik hesaplamasına dair detaylar haberimizde yer alacak.
2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
Açıklanan enflasyon rakamları sonrası zam miktarları belli oldu. Yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine toplamda yüzde 7,33 artış geldi. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 8,37 artış yapıldı.
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar da e-Devlet sisteminden alacakları maaşı öğrenebilirler. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.
4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını 4B emeklileri gibi uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.