Şirketlerden para yağacak! 2023 Nisan TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! ANHYT, KONKAİ SEKFK, AYGAZ, ISYAT, AKCNS, KCHOL...

Mart sonu itibariyle şirketler temettü ödeme takvimlerini açıklamaya başladı. Yatırımcılar ise hangi şirketin ne zaman ödeme yapacağını merak ediyor. ANHYT, KONKAİ SEKFK, AYGAZ, ISYAT, AKCNS, KCHOL başta olmak üzere yapılacak temettü ödemelerini sizler için derledik. İşte 2023 temettü ödeme takvimi...