Şirketler çok acil alım yapacak! Temizlik işçisi, satış danışmanı, ön muhasebeci... İŞKUR 70 bin işçi arıyor
Şirketler çok acil alım yapacak. Temizlik işçisi, satış danışmanı, ön muhasebeci... İŞKUR 70 bin işçi arıyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana yaklaşık 284 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 68 bin 815 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 12 bin 752 kişiyle beden işçiliği geliyor.
17.04.2021 07:02
- Son Güncelleme: 17.04.2021 07:02