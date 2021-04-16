Gözler ödemelerde! Emekli ikramiyeleri erken mi yatacak? Toplam 2 bin lira ATM'den kolaylıkla alınacak!

Emekli vatandaşların cepleri her yıl yatırılan bayram ikramiyeleriyle rahat bir nefes alıyor. SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri bu ödemelerden faydalanıyor. Ayrıca dul ve yetim maaşı gibi ödemeler alan vatandaşlar da bayram iramiyelerinin belirli bir kısmını alabiliyor. Bu yılki ikramiyelerin erken yatırılacağına ilişkin sosyal medyada gündeme getirilen iddiaların ardından emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Merakla beklenen ödemeler için tarih bilgisi geldi.