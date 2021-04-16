Gözler ödemelerde! Emekli ikramiyeleri erken mi yatacak? Toplam 2 bin lira ATM'den kolaylıkla alınacak!
Milyonlarca emekli vatandaş emekli bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor. Hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesi ödenen emekli bayram ikramiyelerinin bu sene erken yatabileceği iddiası ortaya atıldı. Pandemi döneminde emeklilere kolaylık sağlanması için ikramiyelerin erken yatırılması gündemed. İkramiyeler için zam iddiaları da son günlerde sıkça konuşuluyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi erken mi yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler faydalanacak? İşte detaylar...
Emekli vatandaşların cepleri her yıl yatırılan bayram ikramiyeleriyle rahat bir nefes alıyor. SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri bu ödemelerden faydalanıyor. Ayrıca dul ve yetim maaşı gibi ödemeler alan vatandaşlar da bayram iramiyelerinin belirli bir kısmını alabiliyor. Bu yılki ikramiyelerin erken yatırılacağına ilişkin sosyal medyada gündeme getirilen iddiaların ardından emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Merakla beklenen ödemeler için tarih bilgisi geldi.
Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Emeklilere Ramazan Bayramı'nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin bayramdan hemen önce ödenmesi bekleniliyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK MI?
Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getirildi. Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ZAM SİNYALİ GELDİ!
Başkan Erdoğan: "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz."
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.